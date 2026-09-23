Meta tăng tốc cuộc đua AI giữa lo ngại về quyền riêng tư

Biểu tượng Meta tại trụ sở của Tập đoàn ở Menlo Park, California, Mỹ. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Tâm điểm của hội nghị là các sản phẩm AI mới của Meta, trong đó có Muse - trợ lý AI cá nhân được công ty ra mắt đầu tháng này, có khả năng thực hiện một số công việc thay người dùng như đăng ký dịch vụ, đặt lịch hẹn và gọi điện. Người dùng có thể kết nối các tài khoản cá nhân, gồm tài khoản tài chính, y tế hoặc mua sắm, để Muse thực hiện các tác vụ theo yêu cầu. Sản phẩm này sử dụng các mô hình AI của Meta và cạnh tranh với ChatGPT của OpenAI và Claude của Anthropic.

Tuy nhiên, tham vọng mở rộng AI của Meta cũng gặp trở ngại. Amazon trong tuần này đã chặn Meta sử dụng các bot AI để tự động mua sắm trên nền tảng của mình. Trong khi đó, Instacart, Shopify và Expedia đã hợp tác tích hợp dịch vụ vào Muse.

Kính thông minh là một hướng phát triển quan trọng khác của Meta. Công ty bắt đầu phát triển kính có khả năng tương tác từ năm 2021, sau đó giới thiệu kính thực tế tăng cường có màn hình và các mẫu kính tích hợp AI. Meta cũng hợp tác với EssilorLuxottica sản xuất dòng kính Ray-Ban Meta.

Việc đưa camera và khả năng ghi âm, ghi hình vào kính thông minh làm dấy lên nhiều lo ngại về quyền riêng tư. Meta cho biết đèn báo hiệu ghi hình sẽ luôn hiển thị để những người xung quanh có thể nhận biết; nếu đèn bị can thiệp, camera sẽ ngừng hoạt động. Công ty được cho là đang phát triển thêm mẫu kính chỉ có chức năng âm thanh và thế hệ kính thực tế hỗn hợp mới.

Bên cạnh đó, Meta tiếp tục chịu sức ép liên quan đến an toàn trẻ em và quyền riêng tư trên các nền tảng mạng xã hội. Tháng 8, công ty đạt thỏa thuận giải quyết vụ kiện tại Mỹ với sự tham gia của hàng chục tổng chưởng lý bang, liên quan đến các cáo buộc vi phạm quy định về bảo vệ người tiêu dùng và quyền riêng tư trẻ em. Theo thỏa thuận, Meta có thể phải nộp tới 18 tỷ USD và áp dụng các biện pháp hạn chế đối với người dùng vị thành niên.