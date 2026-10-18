Meta sửa đổi điều khoản thương mại trước lo ngại về việc thu thập dữ liệu báo chí huấn luyện AI

Theo hãng thông tấn Anadolu, các điều khoản sửa đổi, dự kiến chính thức có hiệu lực từ ngày 30/10 tới, xác định rõ việc vận hành các công cụ quét dữ liệu tự động chỉ nhằm mục đích nghiên cứu, phát triển và duy trì các sản phẩm quảng cáo cũng như dịch vụ doanh nghiệp.

Trước đó, dự thảo điều khoản thương mại của Meta từng bổ sung thuật ngữ cho phép sử dụng dữ liệu thu thập được để “huấn luyện” các sản phẩm công nghệ của tập đoàn. Động thái này ngay lập tức vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ giới chuyên gia pháp lý và các nhà xuất bản báo chí do lo ngại nguy cơ xâm phạm bản quyền nội dung tin tức phục vụ phát triển các mô hình AI.

Trước những phản ứng từ dư luận, đại diện Meta, bao gồm Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông Andy Stone và Người phát ngôn Daniel Roberts, đã công khai bác bỏ các nhận định cho rằng tập đoàn tìm cách khai thác tin tức miễn phí.

Phía Meta khẳng định việc cập nhật chỉ nhằm củng cố các quy định về dịch vụ thương mại mà không làm thay đổi phương thức thu thập dữ liệu hiện hành, đồng thời nhấn mạnh các cơ quan báo chí hoàn toàn có thể tiếp tục chủ động sử dụng tệp hướng dẫn tiêu chuẩn (robots.txt) để ngăn chặn hoặc điều chỉnh quyền truy cập của hệ thống quét tự động.

Dù Meta đã chủ động xóa bỏ cụm từ “huấn luyện” gây tranh cãi, giới quan sát nhận định bài toán bảo hộ bản quyền tác phẩm báo chí trước làn sóng khai thác dữ liệu phục vụ AI vẫn tiếp tục là thách thức pháp lý và công nghệ gay gắt giữa các tập đoàn kỹ thuật số và ngành truyền thông toàn cầu.