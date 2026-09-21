Meta sắp ra phiên bản kính không camera sau cáo buộc 'kính biến thái'

Kính thông minh tích hợp camera của Meta đã đạt được thành công hơn so với nhiều đối thủ khác trên thị trường, nhưng đồng thời cũng khiến một bộ phận người tiêu dùng lo ngại sâu sắc.

Thậm chí, mẫu kính hợp tác với Ray-Ban còn bị xem là biểu tượng xâm phạm quyền riêng tư, đại diện cho một xã hội giám sát rối loạn.

Một chiếc kính thông minh không có camera chưa hẳn đã an toàn nhưng dù sao cũng đỡ rắc rối hơn nhiều.

Hiện nay, trong bối cảnh công ty phải đối mặt với những phàn nàn về việc bán “kính biến thái”, Meta được cho là đã quyết định tung ra một mẫu kính không tích hợp thiết bị gián điệp.

Theo trang The Information, Meta đang phát triển một mẫu kính thông minh mới có tên Luna, không có camera nhưng được trang bị hệ thống giao tiếp tiện lợi với chatbot AI của công ty và Muse, trợ lý AI dành cho người tiêu dùng.

Chiếc kính này tích hợp sáu micro để người dùng có thể trò chuyện với chatbot, cùng với một nút bấm ở bên hông kính, cho phép kích hoạt hệ thống AI chỉ bằng một thao tác.

Luna có thể sẽ được Meta giới thiệu ngay tại sự kiện Meta Connect, hội nghị thường niên về phần cứng và phát triển của Meta diễn ra tại Menlo Park vào tuần tới, theo nguồn tin của The Information.

Ngành công nghiệp kính thông minh đã phát triển mạnh trong vài năm trở lại đây, với Meta giữ vị trí dẫn đầu trong số các nhà cung cấp.

Tuy nhiên, những lo ngại về tính ứng dụng, chi phí và quyền riêng tư vẫn là rào cản lớn, khiến nhiều người tiêu dùng còn băn khoăn về việc có nên sử dụng thiết bị này hay không.

Meta vẫn đang gánh lỗ sau 10 năm thành lập Reality Labs để phát triển kính thông minh.

Reality Labs, bộ phận chịu trách nhiệm phát triển dòng kính thông minh của Meta hiện vẫn đang thua lỗ nặng, theo báo cáo tài chính công bố hồi tháng Tư vừa qua.

Bên cạnh sự bất bình của công chúng, hiện nay có hai vụ kiện tập thể được đề xuất nhằm vào kính thông minh của Meta.

Vụ kiện đầu tiên, được đệ trình vào tháng 3, cáo buộc rằng Meta đã sử dụng dữ liệu từ kính thông minh của người dùng để huấn luyện trí tuệ nhân tạo của mình mà không có sự cho phép hoặc đồng ý của họ và cho phép các nhà thầu xem những đoạn ghi hình đôi khi khá riêng tư này.

Cuối tháng 8, vụ kiện đã được sửa đổi để bao gồm cả những người ngoài cuộc không sở hữu kính Meta nhưng vẫn bị ghi hình.

Vụ kiện thứ hai, được đệ trình vào đầu tháng 9, cáo buộc Meta đã trích xuất trái phép dữ liệu sinh trắc học từ ảnh trên Facebook và Instagram của người dùng. Theo đơn kiện, Meta đã sử dụng để phát triển một tính năng nhận diện khuôn mặt chưa được phát hành cho kính mắt của mình.

Meta Ray-Ban Display với màn hình và AI trợ năng điều khiển trên cổ tay.