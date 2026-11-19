Theo TechCrunch ngày 17/11, Meta bắt đầu thử nghiệm Direct, ứng dụng nhắn tin độc lập được phát triển từ tính năng tin nhắn riêng tư của Instagram. Sản phẩm hiện được triển khai tại Thổ Nhĩ Kỳ và Thái Lan trên hai hệ điều hành Android và iOS, trước khi có thể mở rộng sang những thị trường khác.

Điểm đáng chú ý nhất của Direct là người dùng không bắt buộc phải có tài khoản Instagram để sử dụng. Thay vì phải đăng nhập vào mạng xã hội, xem bảng tin hoặc tiếp xúc với các nội dung giải trí, người dùng có thể mở trực tiếp ứng dụng để trò chuyện cá nhân hoặc tham gia các nhóm chat.

Meta thử nghiệm Direct, ứng dụng nhắn tin độc lập cho phép người dùng trò chuyện mà không cần tài khoản Instagram.

Với những người đã có tài khoản Instagram, quá trình chuyển đổi được thiết kế đơn giản. Họ chỉ cần sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu hiện tại để truy cập Direct. Các cuộc trò chuyện trước đó sẽ được đồng bộ giữa hai ứng dụng, giúp người dùng tiếp tục liên lạc mà không bị gián đoạn.

Trong khi đó, người chưa từng sử dụng Instagram vẫn có thể đăng ký Direct bằng số điện thoại hoặc địa chỉ email. Người dùng có thể thêm liên hệ thông qua tên tài khoản chính xác hoặc quét mã QR khi gặp trực tiếp. Điều này giúp Direct tiếp cận nhóm khách hàng vốn không có nhu cầu sử dụng các tính năng mạng xã hội truyền thống.

Direct cho phép người dùng đăng nhập bằng tài khoản Instagram hiện có hoặc đăng ký mới thông qua số điện thoại và email.

Theo Meta, Direct được xây dựng nhằm tạo ra không gian giao tiếp đơn giản và tập trung hơn. Thay vì kết hợp nhắn tin với hình ảnh, video ngắn và các nội dung đề xuất, ứng dụng hướng đến việc kết nối bạn bè, người thân thông qua những cuộc trò chuyện thường ngày.

Bên cạnh các tính năng nhắn tin quen thuộc, Direct còn được bổ sung nhiều công cụ sáng tạo. Tính năng Draw cho phép người dùng vẽ hoặc phác họa trực tiếp trong cuộc trò chuyện. Notes hiển thị những dòng trạng thái ngắn của bạn bè ở phía trên hộp thư, tương tự trải nghiệm trên Instagram.

Người dùng cũng có thể tự tạo nhãn dán, bổ sung hiệu ứng âm thanh vào tin nhắn trả lời và thay đổi giao diện cuộc trò chuyện bằng các chủ đề tùy chỉnh. Những hiệu ứng như tiếng cười đám đông hay âm thanh dưới nước được Meta đưa vào nhằm tạo thêm sự thú vị trong quá trình giao tiếp.

Ứng dụng Direct được thiết kế tập trung vào nhắn tin, đồng thời tích hợp tính năng vẽ trực tiếp và chia sẻ trạng thái ngắn.

Động thái này được xem là bước đi nhằm giữ chân những người chủ yếu sử dụng Instagram để nhắn tin. Trong nhiều năm qua, một bộ phận người dùng đã tìm cách tiếp cận hộp thư Instagram mà không phải liên tục xem bài đăng, Reels hoặc Stories.

Việc phát triển Direct thành ứng dụng riêng có thể giúp Meta đáp ứng nhu cầu đó, đồng thời mở rộng hệ sinh thái nhắn tin. Ngay cả khi không còn thường xuyên sử dụng Instagram, người dùng vẫn có thể duy trì kết nối thông qua một sản phẩm khác của công ty.

Meta cũng chú trọng các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và an toàn. Theo công bố, chỉ những người nằm trong danh bạ hoặc đã có kết nối mới có thể chủ động nhắn tin hay thêm người dùng vào nhóm. Người sử dụng được cung cấp công cụ báo cáo, chặn, hạn chế và xóa liên hệ khi cần thiết.

Việc tách tính năng nhắn tin khỏi Instagram được kỳ vọng giúp người dùng duy trì liên lạc mà không bị phân tâm bởi nội dung mạng xã hội.

Đối với người dùng trẻ tuổi, Direct áp dụng giới hạn độ tuổi tối thiểu 13. Meta cho biết sẽ sử dụng công nghệ nhận diện độ tuổi để phát hiện các tài khoản có dấu hiệu thuộc về trẻ em chưa đủ tuổi. Những tài khoản không hoàn tất xác minh có thể bị xóa.

Phụ huynh cũng được cung cấp công cụ giám sát, cho phép xem con đang liên lạc với ai, điều chỉnh các thiết lập an toàn và giới hạn thời gian sử dụng mỗi ngày. Thanh thiếu niên đăng nhập bằng tài khoản Instagram vẫn phải tuân thủ những quy định nhắn tin dành cho Teen Accounts.

Hiện Meta chưa công bố thời điểm Direct được triển khai tại Việt Nam hoặc trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, việc tách chức năng nhắn tin khỏi Instagram cho thấy hãng công nghệ đang thử nghiệm một hướng phát triển mới, trong đó nhu cầu giao tiếp trực tiếp được đặt ở vị trí trung tâm.

Direct hiện được thử nghiệm tại Thổ Nhĩ Kỳ và Thái Lan, chưa có lịch phát hành chính thức tại Việt Nam.

Nếu được mở rộng thành công, Direct có thể trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong hệ sinh thái ứng dụng nhắn tin của Meta, bên cạnh Messenger và WhatsApp.