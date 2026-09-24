Meta ra mắt thiết bị AI, đẩy mạnh cuộc đua 'hậu điện thoại thông minh'

Tổng Giám đốc điều hành (CEO) Meta Mark Zuckerberg giới thiệu Meta Charm, thiết bị có kích thước tương đương hộp sạc tai nghe Apple AirPods, màn hình cảm ứng khoảng 2 inch và kết nối 5G tích hợp. Thiết bị vận hành trợ lý AI Muse, cho phép người dùng tương tác bằng giọng nói và sử dụng hình đại diện (avatar) theo thời gian thực. Meta cho biết, Charm sẽ được bán vào tháng 12 nhưng chưa công bố giá.

Meta đồng thời mở rộng Muse trên toàn bộ dòng kính thông minh, bổ sung khả năng thực hiện các tác vụ trên máy tính và tích hợp với các nhà bán lẻ, dịch vụ như Walmart, Best Buy và Gap. Muse sẽ cho phép người dùng mua sắm, đặt lịch và thực hiện một số tác vụ bằng giọng nói.

Đáng chú ý, Meta lần đầu giới thiệu kính Meta VR Glasses có thiết kế mỏng nhẹ tương tự kính thông thường. Nhờ đưa pin và bộ xử lý sang một thiết bị riêng, trọng lượng kính giảm xuống khoảng 100 gram. Kính hỗ trợ tương tác bằng chuyển động mắt, giọng nói và cử chỉ tay, có giá 1.299 USD và dự kiến ra mắt vào mùa Xuân năm 2027.

Meta cùng đối tác EssilorLuxottica cũng giới thiệu kính thông minh không tích hợp camera Ray-Ban Meta Audio. Sản phẩm có giá khởi điểm 349 USD, thấp hơn 100 USD so với phiên bản có camera, giao từ ngày 13/10 và có thời lượng pin lên tới 12 giờ. Trong khi đó, dòng kính Ray-Ban Meta có camera được bổ sung hai kiểu dáng mới là Aviator và Zena.

Ông Zuckerberg cho rằng, các thiết bị đeo tích hợp AI có thể trở thành phương thức tương tác công nghệ chủ đạo và về lâu dài có khả năng thay thế điện thoại thông minh. Ông cũng nhấn mạnh, mục tiêu của siêu trí tuệ nhân tạo (superintelligence) nên hướng tới thúc đẩy sáng tạo và đổi mới thay vì chỉ tự động hóa.

Tuy nhiên, các sản phẩm mới vẫn đối mặt với thách thức về giá và quyền riêng tư. Bà Linda Sui, nhà sáng lập công ty nghiên cứu thị trường Smart Analytics Group cho rằng, việc giảm trọng lượng kính VR xuống khoảng 100 gram có thể cải thiện trải nghiệm, nhưng mức giá cao có thể hạn chế khả năng tiếp cận người tiêu dùng đại chúng.

Đối với Ray-Ban Meta Audio, việc loại bỏ camera có thể giảm một số lo ngại về quyền riêng tư, song chuyên gia cảnh báo kính vẫn có khả năng ghi âm mà không có dấu hiệu rõ ràng để những người xung quanh biết việc ghi âm đang diễn ra, đặt ra câu hỏi về sự đồng thuận khi sử dụng thiết bị.