Meta ra mắt mô hình AI tiên phong đầu tiên

Trong khi Muse Spark được thiết kế theo hướng tinh gọn, ưu tiên khả năng phản hồi với độ trễ thấp, hai mô hình Wonder có quy mô lớn hơn và được cho là sở hữu năng lực vượt trội. Điều này được thể hiện qua điểm số benchmark cao hơn và kết quả tốt hơn trong những nhiệm vụ phức tạp như lập trình.

Theo kết quả thử nghiệm của Meta được trình bày trong tài liệu mô hình (model card), Wonder và Wonder Full đạt điểm số benchmark tương đương với Fable 5.1 và GPT-6 Astra.

"Cả hai đánh dấu bước tiến tiếp theo trong lộ trình mở rộng quy mô của chúng tôi và là bước nhảy vọt quan trọng hướng tới siêu trí tuệ cá nhân", Meta cho biết trong bài đăng trên blog giới thiệu các mô hình mới.

Quy mô của những mô hình này cũng được phản ánh qua mức giá. Khi sử dụng thông qua API Meta Model, Wonder có giá 4 USD cho mỗi triệu token đầu vào và 20 USD cho mỗi triệu token đầu ra. Mức phí này tương đương với chi phí sử dụng GPT-6 Sol hoặc Opus 5.5.

Meta ra mắt hai mô hình AI mới Muse Wonder và Muse Wonder Full, đánh dấu lần đầu công ty phát triển mô hình AI tiên phong. Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, Wonder Full chỉ dành cho người đăng ký Muse Code và không được cung cấp thông qua API. Cả Wonder và Wonder Full cũng sẽ được sử dụng để vận hành tác nhân AI Muse.

Phù hợp với định hướng phát triển các trợ lý cá nhân có khả năng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian dài, Meta đặc biệt nhấn mạnh khả năng ghi nhớ và tổng hợp thông tin do người dùng cung cấp của các mô hình mới. Công ty gọi đặc tính này là bộ nhớ chủ động (active memory).

Để cải thiện khả năng truy xuất thông tin, Meta đề cập đến MemoryBench, bài đánh giá chuẩn nhằm kiểm tra khả năng học tập liên tục và các khuôn khổ xây dựng bộ nhớ. Theo kết quả thử nghiệm của công ty, Muse Wonder hiện đạt điểm MemoryBench cao hơn Fable, Opus và Astra.

"Chúng tôi đã dành rất nhiều công sức để bảo đảm mô hình có thể ghi nhớ những điều quan trọng đối với bạn trong nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng và lâu hơn nữa", nhà khoa học nghiên cứu Kavya Kopparapu cho biết trong video giới thiệu sản phẩm.

Đây là lần đầu tiên Meta ra mắt mô hình AI tiên phong kể từ khi Alexandr Wang, nhà sáng lập Scale AI, tái cơ cấu các hoạt động phát triển AI của công ty vào tháng 8 năm ngoái. Kể từ đó, Meta đã giới thiệu mô hình gọn nhẹ Muse Spark và tác nhân AI Muse, nhưng chưa phát hành những mô hình tiên tiến hàng đầu như các sản phẩm mà OpenAI và Anthropic vốn được biết đến.