Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Ngày 26/10/2026, Meta Platforms, Inc., công ty mẹ của Facebook, Instagram và WhatsApp, công bố triển khai hai đợt chào bán chứng khoán với tổng quy mô dự kiến khoảng 35 tỷ USD. Đây là một phần trong chiến lược tài trợ cho các khoản đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu và năng lực tính toán.

Theo hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), kế hoạch bao gồm khoảng 22,5 tỷ USD cổ phiếu phổ thông loại A và 12,5 tỷ USD chứng chỉ lưu ký đại diện cổ phiếu ưu đãi bắt buộc chuyển đổi.

Đối với cấu phần thứ hai, Meta dự kiến phát hành 250 triệu chứng chỉ lưu ký, mỗi chứng chỉ đại diện cho 1/20 cổ phiếu ưu đãi. Loại cổ phiếu này có cơ chế chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo những điều kiện được xác định trong phương án phát hành.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Meta tổ chức dòng tiền. Với phần cổ phiếu phổ thông loại A, doanh nghiệp dự kiến sử dụng các hợp đồng bán kỳ hạn thông qua Morgan Stanley Capital Services và Goldman Sachs. Theo cấu trúc này, Meta không dự kiến nhận ngay tiền từ hoạt động bán cổ phiếu ban đầu.

Hệ thống máy chủ tại trung tâm dữ liệu Meta Mesa, Mỹ. Ảnh: DPR Construction.

Thay vào đó, doanh nghiệp có thể nhận tiền khi thực hiện thanh toán các hợp đồng kỳ hạn trong tương lai, dự kiến chậm nhất ngày 19/11/2027, tùy điều kiện giao dịch. Vì vậy, quy mô chào bán 35 tỷ USD không đồng nghĩa Meta đã thu về toàn bộ số tiền tương ứng.

Bên cạnh hai đợt chào bán trên, Meta còn dự kiến thiết lập chương trình bán cổ phiếu theo giá thị trường (ATM) có quy mô khoảng 60 tỷ USD. Chương trình liên quan đến cổ phiếu phổ thông loại C, dự kiến bắt đầu sớm nhất trong quý I/2027.

Tuy nhiên, Meta xác nhận chưa ký thỏa thuận triển khai chương trình ATM. Thời điểm, quy mô thực tế và các điều khoản vẫn chưa được xác định. Do đó, chưa có cơ sở kết luận doanh nghiệp đã huy động 95 tỷ USD.

Nhu cầu vốn xuất hiện khi Meta tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hạ tầng AI. Công ty dự báo chi tiêu vốn năm 2026 đạt 135–145 tỷ USD, tập trung vào mở rộng trung tâm dữ liệu, năng lực tính toán và các công nghệ phục vụ AI.

Theo công bố của doanh nghiệp, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong chín tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 97 tỷ USD. Đến cuối quý III, lượng tiền mặt, các khoản tương đương tiền và chứng khoán có thể giao dịch đạt khoảng 82 tỷ USD.

Meta cho biết sẽ kết hợp dòng tiền kinh doanh, vốn vay, quan hệ đối tác chiến lược và phát hành cổ phần để đáp ứng nhu cầu đầu tư.

Diễn biến này cho thấy cuộc đua phát triển AI đang đặt ra yêu cầu vốn ngày càng lớn đối với các tập đoàn công nghệ. Tuy nhiên, cần phân biệt quy mô chứng khoán chào bán, kế hoạch huy động vốn và số tiền doanh nghiệp thực nhận khi đánh giá năng lực tài trợ các dự án hạ tầng AI.