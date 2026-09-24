Meta mở cuộc đua mới với kính thông minh không camera và kính VR siêu nhẹ

Tại hội nghị Meta Connect diễn ra ở Menlo Park (California), các lãnh đạo Meta đã giới thiệu loạt kính thông minh mới. Những sản phẩm này xuất hiện trong bối cảnh thị trường kính thông minh đang vấp phải không ít hoài nghi, đặc biệt xoay quanh vấn đề quyền riêng tư do khả năng quay video. Điều này thậm chí khiến các mẫu kính có camera đôi khi bị gán những biệt danh như “kính biến thái” hay “kính gián điệp”.

Theo đó, Ray-Ban Meta Audio là mẫu kính không có camera, qua đó có thể giảm bớt một số lo ngại về quyền riêng tư. Meta cho biết sản phẩm đã được phát triển trong vài năm.

Kính được trang bị microphone và loa để nghe nhạc, thực hiện cuộc gọi và tương tác với trợ lý AI của Meta. Thiết kế của sản phẩm lấy cảm hứng từ hai kiểu dáng quen thuộc của Ray-Ban là Clubmaster và Burbank.

Ray-Ban Meta Audio

So với phiên bản có camera, Ray-Ban Meta Audio mỏng và nhẹ hơn với trọng lượng chỉ tương đương một quả bóng golf. Thời lượng pin cũng được nâng lên khoảng 12 giờ mỗi lần sạc, so với 9 giờ trên thế hệ Ray Ban mới nhất có camera. Sản phẩm sẽ được bán từ ngày 13/10 với giá khởi điểm 349 USD (9,1 triệu đồng).

Tuy nhiên, tranh cãi về quyền riêng tư chưa biến mất. Jitesh Ubrani, Giám đốc tại IDC, cho rằng các sản phẩm này đang giải quyết một số vấn đề về quyền riêng tư, nhưng người dùng vẫn có thể sử dụng sai mục đích hoặc ghi âm mà không được sự đồng ý. Đây thực sự là vấn đề then chốt. Tất cả đều xoay quanh sự đồng thuận và Meta cần tìm cách cảnh báo người dùng khi họ đang bị ghi âm.

Meta đã phản bác rằng quyền riêng tư không phải lý do duy nhất hãng tạo ra phiên bản chỉ có âm thanh. Công ty cho biết âm thanh từ lâu là một trong những tính năng được sử dụng nhiều nhất trên kính thông minh vì cho phép người dùng nghe nội dung mà không hoàn toàn tách khỏi môi trường xung quanh.

Việc loại bỏ camera cũng cho phép Meta phát triển thêm nhiều kiểu dáng kính mỏng và nhẹ hơn.

Một sản phẩm mới khác được giới thiệu là kính Meta VR, sản phẩm được phát triển dựa trên dòng headset thực tế ảo Quest vốn đã trở thành một trong những dòng thiết bị phổ biến nhất trên thị trường.

Thay vì sử dụng thiết kế headset bằng nhựa cồng kềnh, Meta VR có trọng lượng chỉ 100 gram, tương đương một bộ bài Tây và nhẹ hơn khoảng 5 lần so với Meta Quest 3.

Meta VR Glasses gồm hai phần là kính đảm nhiệm màn hình và cảm biến, trong khi một thiết bị xử lý nhỏ kết nối với kính bằng cáp quang sẽ đảm nhiệm bộ xử lý, pin và lưu trữ.

Meta VR Glasses

Người dùng sẽ nhìn qua các thấu kính nhỏ để quan sát màn hình microOLED 5K với mật độ 37 pixel mỗi độ. Meta cho biết độ sắc nét này giúp văn bản hiển thị rõ ràng và có thể cạnh tranh với Vision Pro, mẫu headset cao cấp của Apple.

Người dùng cũng có thể quan sát không gian bên ngoài thông qua hai bên kính và hệ thống camera phía trước, phục vụ các tính năng thực tế tăng cường cũng như nhận biết môi trường xung quanh.

Phần lớn sức mạnh xử lý của kính được đặt trong một thiết bị dạng puck nặng 300 gram có thể bỏ túi. Thiết bị này được nối với kính bằng dây cáp và chứa bộ xử lý cùng pin cho thời lượng sử dụng khoảng 3 giờ.

Meta VR tương thích hoàn toàn với thư viện phần mềm Quest nhưng công ty định hướng sản phẩm chủ yếu cho công việc và giải trí thay vì chơi game. Kính được chứng nhận IMAX Enhanced và hỗ trợ nội dung 3D.

Khi được bán ra, thiết bị sẽ có một trải nghiệm nhập vai mới từ Disney+, trong đó cảnh quan từ những bộ phim như Avengers: Infinity War sẽ được tái hiện xung quanh màn hình rạp chiếu phim ảo.

Kính có thể hiển thị nhiều cửa sổ ảo cùng lúc và kết nối với máy Mac hoặc PC để phản chiếu màn hình máy tính. Người dùng có thể điều khiển thiết bị bằng mắt hoặc cử chỉ tay, trong đó có cả bàn phím ảo được chiếu lên bất kỳ chiếc bàn hay mặt phẳng nào. Với nhu cầu chơi game, kính vẫn hỗ trợ bộ điều khiển cầm tay của Quest hoặc tay cầm Xbox.

Meta cũng tích hợp AI Muse vào hệ điều hành của Meta VR Glasses. Người dùng có thể điều khiển thiết bị bằng giọng nói, ánh mắt và cử chỉ tay tự nhiên thay vì sử dụng bộ điều khiển truyền thống. Kính dự kiến được bán từ mùa xuân 2027 với giá khởi điểm 1.299,99 USD (33,8 triệu đồng).

Ở phân khúc kính có camera, Ray-Ban Meta Gen 3 được nâng cấp với thời lượng pin lên tới 9 giờ, camera 12 megapixel và khả năng quay video 3K Ultra HD. Hệ thống 6 micro được cải tiến giúp tăng khả năng thu âm và giảm tiếng ồn nền, trong khi một nút bấm có thể tùy chỉnh cho phép người dùng nhanh chóng kích hoạt Meta AI. Giá sản phẩm khởi điểm từ 449 USD (11,7 triệu đồng), được bán ngay từ ngày 23/9.

Tất cả kính thông minh của Meta đều được trang bị đèn LED cảnh báo, đèn sẽ nhấp nháy khi kính đang quay video. Công ty đã cải thiện khả năng phát hiện hành vi can thiệp vào thiết bị, kể cả trong lúc người dùng livestream.

Đáng chú ý, Meta cũng tiếp tục mở rộng dòng Meta Glasses với nhiều thiết kế mới, trong đó có bộ sưu tập hợp tác với Lisa, thành viên nhóm BLACKPINK. Hai mẫu Meta Adventurer LISA Edition và Meta Capri LISA Edition có giá từ 399 USD (10,4 triệu đồng). Tuy nhiên, thời điểm bán cụ thể hiện chưa được công bố.

Mẫu kính hợp tác với Lisa, thành viên nhóm BLACKPINK

Ngoài ra, công ty còn giới thiệu Meta Adventurer mới với giá khởi điểm 249 USD (6,5 triệu đồng), mức giá thấp nhất trong dòng Meta Glasses, cho đặt trước từ 23/9 và bán chính thức từ 23/10.

Một hướng phát triển khác được công bố là mở rộng thị trường cho Meta Ray-Ban Display, dòng kính có màn hình được hãng giới thiệu trước đó.

Công ty sẽ bổ sung tính năng điều hướng rảnh tay, cho phép người dùng xem chỉ dẫn từng chặng khi đi xe đạp hoặc thời gian khởi hành của phương tiện công cộng ngay trên màn hình kính. Ứng dụng Explore và các tính năng lịch làm việc cũng được đưa vào, dự kiến hiển thị thông báo từ điện thoại trực tiếp trên kính.

Meta còn phát triển tính năng hologram cho cuộc gọi video trên Ray-Ban Display. Trong tương lai gần, người dùng có thể xuất hiện dưới dạng hình ảnh kỹ thuật số được cá nhân hóa trong cuộc gọi, với biểu cảm và phản ứng theo thời gian thực.

Meta Ray-Ban Display đã được bán tại Anh và Canada từ ngày 23/9 với giá lần lượt 749 bảng Anh (25,8 triệu đồng) và 1.149 CAD (21,2 triệu đồng). Đến ngày 13/10, sản phẩm sẽ tiếp tục được mở bán tại Pháp, Đức và Italy với giá khởi điểm 899 euro (26,7 triệu đồng).