Meta lĩnh mức phạt kỷ lục 25 tỷ USD

Chân dung CEO Meta. Ảnh: Finn Gomez/ Getty Images.

Phán quyết có thể khiến Meta đối mặt với một trong những khoản phạt tài chính lớn nhất từ trước đến nay tại Mỹ.

Vụ kiện bắt nguồn từ những cáo buộc liên quan đến Cambridge Analytica, công ty tư vấn chính trị của Anh, từng tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016 của Donald Trump.

Cambridge Analytica, hiện đã ngừng hoạt động, từng sử dụng dữ liệu thu thập được để xây dựng hồ sơ cử tri và triển khai các hoạt động tiếp cận, vận động nhắm đến từng nhóm cử tri.

Công ty này bị cáo buộc đã thu thập dữ liệu của hàng triệu người dùng Facebook mà không được có sự đồng ý. Sau đó, bang New Mexico khởi kiện Meta, cho rằng công ty đã cung cấp thông tin sai lệch cho người dùng tại bang về những bên có thể tiếp cận dữ liệu cá nhân của họ.

“Những hành vi sai trái của Facebook diễn ra trong nhiều năm và được công khai một cách có hệ thống”, Thẩm phán Francis Mathew viết trong phán quyết sau phiên tòa.

Thẩm phán Mathew cho hay theo luật của bang, mức phạt hơn 219 tỷ USD có cơ sở để áp dụng. Tuy nhiên, ông quyết định giảm số tiền phạt xuống còn 25 tỷ USD.

Trong suốt năm nay, Meta phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện và sức ép từ các nhà lập pháp liên quan đến tác động của Instagram và Facebook đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên. Một phiên tòa khác liên quan đến vấn đề này dự kiến bắt đầu vào tuần tới.

Trong tuyên bố sau phán quyết, ông C.J. Mahoney, Giám đốc pháp lý của Meta, cho biết công ty tin tưởng sẽ giành chiến thắng trong quá trình kháng cáo.

Trước đó, vào tháng 8, gã khổng lồ mạng xã hội đã đồng ý chi trả 17 tỷ USD để dàn xếp vụ kiện trên toàn nước Mỹ do hàng chục tổng chưởng lý các bang khởi xướng cáo buộc công ty cố tình thiết kế những sản phẩm có khả năng gây nghiện, từ đó gây tổn hại cho trẻ em.

Trong suốt năm nay, Meta phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện và sức ép từ các nhà lập pháp liên quan đến tác động của Instagram và Facebook đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên. Một phiên tòa khác liên quan đến vấn đề này dự kiến bắt đầu vào tuần tới.

Về vụ việc mới đây, Tổng chưởng lý bang New Mexico khởi kiện Meta vào năm 2021, sau khi có thông tin Cambridge Analytica, một công ty tư vấn chính trị của Anh, thu thập dữ liệu cá nhân của 87 triệu người dùng Facebook thông qua một ứng dụng của bên thứ ba.

Theo đơn kiện, Meta biết các bên thứ ba có thể tiếp cận một lượng lớn dữ liệu người dùng nhưng vẫn để tình trạng này tiếp diễn. Bang New Mexico cũng cáo buộc công ty dung túng cho các phát ngôn thù ghét và những nội dung có hại khác vì lợi ích kinh doanh.

Phát biểu tại một cuộc họp báo mới đây, Tổng chưởng lý Raúl Torrez cho rằng đã đến lúc các tập đoàn công nghệ lớn phải chịu trách nhiệm về những hành vi của mình.

Đầu năm nay, New Mexico đã giành được tổng cộng 942 triệu USD qua hai phiên tòa xét xử các vụ kiện chống lại Meta. Các cáo buộc trong những vụ việc này cho rằng công ty tạo điều kiện cho hành vi bóc lột tình dục người trẻ tuổi trên Instagram và Facebook, đồng thời gây hiểu lầm cho người dùng về mức độ an toàn của các nền tảng.

Trong phiên họp tháng 9, bồi thẩm đoàn kết luận 26 trong số 29 tuyên bố của Meta và ban lãnh đạo công ty về quyền riêng tư dữ liệu, các phát ngôn thù ghét và những vấn đề liên quan khác đã gây hiểu lầm.

Bồi thẩm đoàn cũng xác định công ty vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của New Mexico hơn 43 triệu lần. Con số này được tính dựa trên số người dùng Facebook hoặc cư dân New Mexico tiếp cận từng tuyên bố bị xác định là gây hiểu lầm.

Tại phiên điều trần ngày 1/10, Randi McGinn, luật sư đại diện cho bang New Mexico, đề nghị Thẩm phán Mathew áp mức phạt từ 35 tỷ đến 40 tỷ USD. Bà cho rằng mức phạt này phù hợp với các nguyên tắc bảo vệ quyền theo thủ tục tố tụng của Hiến pháp Mỹ và phán quyết của bồi thẩm đoàn.

“Tòa án này nên nói với Meta bằng thứ ngôn ngữ duy nhất mà họ hiểu, đó là tiền và giá cổ phiếu của công ty”, bà McGinn nói.

Trong hồ sơ gửi tòa, Meta đề nghị Thẩm phán Mathew giới hạn mức phạt ở 3,45 tỷ USD, lập luận rằng một khoản phạt cao hơn có thể khiến các doanh nghiệp e ngại đầu tư hoặc hoạt động tại bang này.

Dù vậy, với phán quyết mới nhất, tranh chấp giữa Meta và bang New Mexico nhiều khả năng chưa thể khép lại trong thời gian ngắn, khi công ty đã tuyên bố sẽ kháng cáo.