Meta lên kế hoạch huy động 95 tỷ USD mở rộng AI

Biểu tượng Meta tại trụ sở của Tập đoàn ở Menlo Park, California, Mỹ. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Nếu triển khai đầy đủ, hai chương trình có thể giúp tập đoàn huy động tổng cộng 95 tỷ USD.

Theo thông tin công bố, 3 nhà sản xuất chip Nvidia, AMD và Broadcom đã bày tỏ quan tâm mua tổng cộng tối đa 5 tỷ USD cổ phiếu Meta, song chưa đưa ra cam kết chính thức.

Kế hoạch huy động vốn được đưa ra khi Meta tăng tốc đầu tư vào trung tâm dữ liệu, năng lực tính toán và các sản phẩm AI nhằm cạnh tranh với OpenAI và Anthropic. Theo hồ sơ tài chính quý III, công ty có các cam kết chi tiêu trong tương lai khoảng 825 tỷ USD, chủ yếu liên quan đến trung tâm dữ liệu, hạ tầng AI và điện toán đám mây.

Kết quả kinh doanh quý III cho thấy doanh thu Meta tăng 26% so với cùng kỳ năm trước, đạt 64,6 tỷ USD. Tuy nhiên, chi đầu tư tài sản cố định, bao gồm khoản trả gốc thuê tài chính, lên tới 34,91 tỷ USD, trong khi dòng tiền tự do âm 2,12 tỷ USD.

Meta dự kiến chi đầu tư cả năm ở mức 135-145 tỷ USD và cho biết sẽ tiếp tục rót vốn để hỗ trợ hoạt động kinh doanh cốt lõi cùng các sáng kiến AI mới.

Quy mô huy động vốn cho thấy tham vọng mở rộng AI của Meta, đồng thời đặt ra bài toán cân đối giữa đầu tư hạ tầng dài hạn và duy trì dòng tiền.