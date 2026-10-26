Meta huy động tới 95 tỷ USD để mở rộng đầu tư trí tuệ nhân tạo

Biểu tượng Meta tại trụ sở của Tập đoàn ở Menlo Park, California, Mỹ. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Ngày 26/10, Meta Platforms, công ty mẹ của Facebook, khởi động đợt chào bán cổ phiếu trị giá khoảng 35 tỷ USD, đồng thời công bố kế hoạch bán thêm tối đa 60 tỷ USD cổ phiếu để tài trợ cho việc mở rộng trí tuệ nhân tạo (AI).

Kế hoạch diễn ra trong bối cảnh công ty này tăng mạnh đầu tư vào trung tâm dữ liệu, năng lực tính toán và các sản phẩm AI nhằm cạnh tranh với OpenAI và Anthropic.

Đáng chú ý, ba nhà sản xuất chip Nvidia, AMD và Broadcom đã bày tỏ quan tâm mua tổng cộng tối đa 5 tỷ USD cổ phiếu của Meta, song chưa đưa ra cam kết chính thức.

Bên cạnh đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD cổ phiếu, Meta dự kiến huy động thêm tối đa 60 tỷ USD thông qua một chương trình bán cổ phiếu khác, sớm nhất từ quý 1/2027. Nếu triển khai đầy đủ, hai chương trình có thể mang về tổng cộng 95 tỷ USD để hỗ trợ kế hoạch mở rộng AI.

Nhu cầu vốn gia tăng khi Meta đẩy mạnh xây dựng trung tâm dữ liệu và bổ sung năng lực tính toán phục vụ phát triển AI.

Theo hồ sơ tài chính quý 3, công ty có các cam kết chi tiêu trong tương lai trị giá khoảng 825 tỷ USD, chủ yếu dành cho trung tâm dữ liệu, hạ tầng AI và điện toán đám mây.

Báo cáo kết quả kinh doanh công bố ngày 21/10 cho thấy doanh thu quý 3 của Meta tăng 26% so với cùng kỳ năm trước, đạt 64,6 tỷ USD. Tuy nhiên, chi đầu tư tài sản cố định, bao gồm khoản trả gốc thuê tài chính, lên tới 34,91 tỷ USD, trong khi dòng tiền tự do âm 2,12 tỷ USD. Công ty dự kiến chi đầu tư cả năm ở mức 135-145 tỷ USD.

Các con số trên cho thấy quy mô nguồn lực Meta đang dành cho cuộc đua AI, đồng thời làm nổi bật yêu cầu cân đối giữa mở rộng hạ tầng và duy trì dòng tiền. Trong triển vọng kinh doanh, công ty cho biết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh để hỗ trợ cả hoạt động cốt lõi và các sáng kiến AI mới./.