Meta dự định huy động ít nhất 20 tỷ USD thông qua kênh trái phiếu

Đây là động thái mới nhất của “gã khổng lồ” công nghệ này trong việc tiếp tục tìm kiếm nguồn vốn từ thị trường nợ để phục vụ kế hoạch mở rộng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Biểu tượng của tập đoàn Meta. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn tin thân cận cho biết hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra và quy mô của đợt phát hành trái phiếu tiềm năng này có thể gia tăng tùy thuộc vào nhu cầu của các nhà đầu tư.

Bloomberg News cho biết thêm công ty mẹ của Facebook đã yêu cầu Ngân hàng Citigroup và Morgan Stanley tổ chức các cuộc gọi làm việc với nhà đầu tư trong hai ngày đầu tuần. Hiện Meta, Morgan Stanley và Citigroup chưa bình luận gì về thông tin này.

Theo thông tin trên Bloomberg News, đợt bán trái phiếu bằng đồng USD này của Meta dự kiến sẽ có kỳ hạn từ 5 đến 30 năm, trong khi đợt phát hành bằng đồng euro sẽ dao động từ khoảng 4 năm đến hơn 38 năm.

Thông tin về kế hoạch huy động vốn qua kênh trái phiếu này được đưa ra khoảng một tuần sau khi Meta công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu lớn nhất từ trước đến nay với quy mô khoảng 97,5 tỷ USD. Đợt phát hành này bao gồm khoản bán cổ phiếu trị giá khoảng 37,5 tỷ USD đã được định giá vào tuần trước, cùng kế hoạch huy động thêm tới 60 tỷ USD thông qua chương trình bán cổ phiếu theo giá thị trường (ATM) trong thời gian tới.

Tương tự nhiều đối thủ trong ngành công nghệ, Meta đã và đang đẩy mạnh huy động vốn thông qua thị trường nợ và cổ phiếu nhằm tài trợ cho quá trình phát triển nhanh chóng của các hạ tầng AI. Tuy nhiên, các khoản chi tiêu quy mô lớn này hiện đang bị giám sát ngày càng chặt chẽ từ phía các nhà đầu tư.

Các khoản chi tiêu mạnh tay cho hạ tầng AI đã tạo áp lực lớn lên dòng tiền của Meta, khi công ty ghi nhận mức thâm hụt tiền mặt lên tới 2,12 tỷ USD trong quý III.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings mới đây đã điều chỉnh triển vọng tín nhiệm của Meta từ mức "ổn định" xuống "tiêu cực", do những lo ngại về mức độ rủi ro ngày càng tăng liên quan đến chi phí đầu tư và dòng tiền của công ty.