Meta đối mặt với các vụ kiện lớn tại Mỹ và Australia

Biểu tượng của Tập đoàn Meta. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 21/10, một thẩm phán tại bang New Mexico của Mỹ đã yêu cầu Meta nộp phạt 25 tỷ USD sau khi bồi thẩm đoàn kết luận công ty đưa ra những thông tin gây hiểu lầm cho người dùng về quyền riêng tư dữ liệu.

Hồi tháng 9, bồi thẩm đoàn kết luận Meta và ban lãnh đạo công ty đã đưa ra 26 tuyên bố gây hiểu lầm trong tổng số 29 tuyên bố được xem xét liên quan đến quyền riêng tư dữ liệu, nội dung thù ghét và các vấn đề khác. Bồi thẩm đoàn xác định công ty đã vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của bang hơn 43 triệu lần.

Thẩm phán Francis Mathew cho rằng theo luật bang, mức phạt có thể vượt 219 tỷ USD, nhưng quyết định giảm xuống còn 25 tỷ USD. Vụ kiện bắt nguồn từ những cáo buộc liên quan đến Cambridge Analytica, công ty tư vấn chính trị của Anh từng thu thập dữ liệu cá nhân của hàng triệu người dùng Facebook mà không có sự đồng ý của họ. Dữ liệu này được sử dụng để phân tích hồ sơ cử tri và phục vụ hoạt động nhắm mục tiêu chính trị.

Người đứng đầu cơ quan Tư pháp bang New Mexico Raúl Torrez hoan nghênh phán quyết, cho rằng đây là bước đi nhằm tăng cường trách nhiệm của các tập đoàn công nghệ lớn trong việc bảo vệ người tiêu dùng. Trong khi đó, Giám đốc pháp lý của Meta, C.J. Mahoney, tuyên bố công ty tin tưởng sẽ giành phần thắng trong quá trình kháng cáo, đồng thời cho rằng cách tiếp cận của chính quyền bang có thể gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh.

Meta cũng cho rằng công ty không bán dữ liệu người dùng và phía nguyên đơn chưa chứng minh được người tiêu dùng thực sự bị đánh lừa. Công ty từng bị Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ phạt 5 tỷ USD vào năm 2019 liên quan đến vụ bê bối Cambridge Analytica.

Trong khi đó, tại Australia, một vụ kiện tập thể mới được đệ trình, cáo buộc Facebook và Instagram cung cấp nội dung có hại cho trẻ em và sử dụng các thuật toán khiến người dùng khó ngừng sử dụng nền tảng.

Hãng luật MinterEllison, đại diện cho 8 nguyên đơn, đã đệ đơn kiện tập thể lên Tòa án Liên bang, cho rằng họ từng bị ảnh hưởng tiêu cực vì các nền tảng của Meta khi chưa đủ 18 tuổi. Đơn kiện cáo buộc Facebook và Instagram khiến trẻ em tiếp xúc với nội dung có hại, đồng thời sử dụng thuật toán góp phần duy trì hành vi sử dụng mạng xã hội mang tính gây nghiện. Các nguyên đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Meta chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh Australia gia tăng các biện pháp quản lý những nền tảng công nghệ lớn. Nước này đã thông qua lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, đồng thời đề xuất các quy định mới cho phép người dùng chủ động tắt nội dung được đề xuất bằng thuật toán trên bảng tin.