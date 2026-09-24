Meta công bố thiết bị AI Charm và dòng kính VR mới nhằm cạnh tranh vị thế phần cứng

Tại hội nghị Connect diễn ra ở thành phố Menlo Park, bang California, Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg đã bất ngờ giới thiệu Charm, một thiết bị phần cứng kích thước bỏ túi được tích hợp tác tử trí tuệ nhân tạo Muse. Động thái này đánh dấu bước tiến mới của Meta trong việc thiết lập sự hiện diện ở phân khúc thiết bị thông minh hậu smartphone, tạo lợi thế trước các đối thủ lớn như OpenAI.

Thiết bị Charm và khả năng tích hợp tác tử AI Muse

Charm sở hữu màn hình cảm ứng khoảng 2 inch hiển thị Jolly - linh vật đại diện của Muse, kích thước tổng thể tương đương hộp đựng tai nghe Apple AirPods và được tích hợp sẵn kết nối 5G. Thiết bị được thiết kế đủ nhỏ gọn để gắn vào móc khóa, cho phép người dùng giao tiếp bằng giọng nói thời gian thực và chia sẻ hình ảnh không gian xung quanh với trợ lý ảo.

Mark Zuckerberg giới thiệu Charm tại hội nghị Connect. Ảnh: Reuters

Theo Mark Zuckerberg, Charm hiện mới được sản xuất với số lượng giới hạn và dự kiến sẽ xuất xưởng vào mùa mua sắm cuối năm nay. Sản phẩm được nghiên cứu tại phòng thí nghiệm thiết kế mới do Alan Dye, cựu lãnh đạo bộ phận thiết kế giao diện của Apple, phụ trách. Meta cũng bổ nhiệm chuyên gia Rui Xu dẫn dắt nhóm phần cứng trực thuộc bộ phận siêu trí tuệ để đẩy nhanh tiến độ phát triển các dòng máy độc lập.

Kính thực tế ảo Meta VR Glasses và Ray-Ban Meta Audio

Bên cạnh Charm, Meta công bố Meta VR Glasses với trọng lượng chỉ khoảng 100 g, tương đương một bộ bài. Để đạt được khối lượng siêu nhẹ so với các thiết bị như Apple Vision Pro, hệ thống pin, vi xử lý và bộ nhớ đã được tách riêng vào một hộp tính toán nhỏ gọn bỏ túi. Thiết bị phản hồi thông qua chuyển động mắt, giọng nói cùng cử chỉ tay, có giá công bố 1.299 USD và dự kiến mở bán vào mùa xuân năm 2027.

Meta VR Glasses được trưng bày tại hội nghị Meta Connect. Ảnh: Reuters

Đồng thời, Meta trình làng mẫu kính Ray-Ban Meta Audio không trang bị camera nhằm giải quyết các lo ngại về quyền riêng tư. Sản phẩm phát triển cùng EssilorLuxottica, lên kệ từ ngày 13/10 với giá 349 USD, thấp hơn 100 USD so với bản Ray-Ban Meta Gen 3 có camera. Dù vậy, tính năng ghi âm không có đèn tín hiệu cảnh báo của mẫu kính này vẫn nhận về một số ý kiến thận trọng từ giới quan sát.

Hai kiểu dáng của Ray-Ban Meta Audio. Ảnh: Meta

Hệ sinh thái phần mềm và nền tảng tác tử Muse

Meta xác nhận sẽ tích hợp sâu tác tử Muse vào toàn bộ dòng kính thông minh, biến công cụ này thành giao diện điều khiển chính bằng giọng nói để hỗ trợ mua sắm, đặt lịch và kết nối với các đối tác bán lẻ như Walmart, Best Buy, Gap. Muse vận hành trên dòng mô hình Muse Spark, sử dụng kiến trúc máy ảo riêng trên đám mây dựa trên nền tảng mã nguồn mở OpenClaw.

Theo số liệu từ Sensor Tower, Muse đã vượt ChatGPT để đứng đầu bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí trên App Store tại Mỹ vào ngày 18/9. Trong 5 ngày đầu ra mắt, ứng dụng đạt 730.000 lượt tải và vượt mốc 2,5 triệu lượt vào ngày 21/9, vượt qua các đối thủ như Claude (400.000 lượt) và Grok (200.000 lượt) trong cùng khoảng thời gian 13 ngày đầu.