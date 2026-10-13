Meta cho ra mắt mô hình AI mới, tuyên bố ngang tầm OpenAI và Anthropic

“Muse Spark là dòng mô hình đầu tiên của chúng tôi, còn Muse Wonder là dòng mô hình lớn hơn nhiều và tiên tiến hơn, đưa chúng tôi lên nhóm dẫn đầu”, CEO Meta Mark Zuckerberg viết trên mạng xã hội X.

CEO Meta Mark Zuckerberg. Ảnh: X/Mindphilosophy

Các mô hình Wonder mới sẽ sớm được tích hợp vào ứng dụng trợ lý AI cá nhân Muse của Meta, dành riêng cho người dùng trả phí.

Wang, giám đốc AI của Meta, mô tả Wonder là “mô hình lớn nhất và có năng lực cao nhất từ trước đến nay” của công ty, đồng thời khẳng định sản phẩm này “có thể cạnh tranh với những tên tuổi lớn”.

Trong bài viết trên blog, Meta dẫn dữ liệu đánh giá từ đơn vị độc lập Artificial Analysis cho thấy các mô hình Wonder mới vượt trội hơn những mô hình Spark trước đó của hãng, cũng như một số sản phẩm của Anthropic, OpenAI và Google. Tuy nhiên, theo trang web của Artificial Analysis, Wonder cũng thuộc nhóm mô hình AI có chi phí sử dụng cao nhất.

Trong khoảng một năm qua, CEO Zuckerberg đã thúc đẩy Meta cạnh tranh với các phòng thí nghiệm AI hàng đầu, đặc biệt là OpenAI và Anthropic.

Tháng 6/2025, Meta đầu tư 14 tỷ USD vào Scale AI, công ty khởi nghiệp về AI có trụ sở tại San Francisco, đồng thời chiêu mộ đồng sáng lập Alexandr Wang. Sau đó, ông Zuckerberg bổ nhiệm Wang làm giám đốc AI của Meta, phụ trách bộ phận mới thành lập mang tên Superintelligence Labs.

Gần đây, CEO Zuckerberg cho thấy Meta muốn cân bằng giữa tốc độ phát triển và yêu cầu an toàn. “Meta đã trì hoãn phát hành Muse trong vài tháng để tập trung vào an toàn và bảo mật”, ông Zuckerberg viết trên X tháng trước.

Meta đã cam kết đầu tư hàng tỷ USD vào cuộc đua giành vị thế dẫn đầu ngành AI toàn cầu, bất chấp những lo ngại ngày càng tăng về an toàn và bảo mật. Hồi tháng 7, công ty sở hữu Facebook và Instagram cho biết tổng chi tiêu liên quan đến AI trong năm nay có thể lên tới 145 tỷ USD. Meta hiện có hơn 3,6 tỷ người dùng hoạt động mỗi ngày trên toàn thế giới.