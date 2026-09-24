Meta cho ra mắt kính thông minh AI đầu tiên không tích hợp camera

Loại bỏ camera và các linh kiện quay phim giúp kính chỉ nặng 43 g, đồng thời có thời lượng pin tới 12 giờ và tổng thời gian sử dụng lên 48 giờ khi kết hợp hộp sạc. Ray-Ban Meta Audio có 23 tùy chọn màu sắc, hai kiểu khung Clubmaster và Burbank, đồng thời hỗ trợ lắp tròng kính cận theo đơn của bác sĩ.

CEO Meta Mark Zuckerberg tại sự kiện. Ảnh: Meta

Kính được trang bị 6 micro, hệ thống loa mở tai (open-ear) và các tính năng như nghe nhạc, podcast, gọi điện, dịch trực tiếp và tương tác với trợ lý AI Muse. Tại sự kiện, CEO Mark Zuckerberg nói: "Hiện có gần 2 tỷ người trên thế giới đeo kính mỗi ngày... và chúng tôi tin rằng trong những năm tới, phần lớn trong số họ sẽ nâng cấp lên kính AI". Ông cũng nhận định: "Khi đã quen với âm thanh chất lượng cao, đó là điều bạn sẽ luôn muốn có mọi lúc".

Ray-Ban Meta Audio kết nối với Muse, trợ lý AI cá nhân được Meta giới thiệu trước đó. Theo Meta, mỗi trợ lý hoạt động trên một máy ảo bảo mật riêng, có thể hỗ trợ các tác vụ như phân tích website, lập kế hoạch du lịch và tư vấn tài chính. Công ty cũng tích hợp các nền tảng thanh toán Stripe, Shop Pay, PayPal cùng nhiều nhà bán lẻ để hỗ trợ mua sắm bằng giọng nói.

Các phiên bản kính thông minh được ra mắt tại sự kiện. Ảnh: Meta

Việc Meta giới thiệu kính không camera diễn ra trong bối cảnh quyền riêng tư trở thành một trong những vấn đề gây tranh luận quanh kính thông minh. Một số địa phương tại Úc đã áp dụng hạn chế đối với loại thiết bị này ở trường học và hồ bơi công cộng.

Bên cạnh Ray-Ban Meta Audio, Meta còn công bố Ray-Ban Meta Gen 3 tích hợp camera 12 MP, giá từ 449 USD, cùng kính thực tế ảo Meta VR Glasses nặng khoảng 100 g, giá 1.299 USD và dự kiến bán vào mùa xuân năm 2027.

Theo số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Omdia, 4,2 triệu kính AI đã được xuất xưởng trên toàn cầu trong nửa đầu năm 2026, tăng 127% so với cùng kỳ năm ngoái. Meta chiếm 81,3% thị phần trong giai đoạn này. Công ty đặt mục tiêu mở rộng danh mục lên hơn 100 kiểu kính vào cuối năm, từ các mẫu chỉ hỗ trợ âm thanh đến thiết bị có màn hình.