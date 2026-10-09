Meta cấm quảng cáo TikTok tại 7 quốc gia: Việt Nam nằm trong danh sách

Động thái có hiệu lực từ ngày 8-10, đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc cạnh tranh giữa 2 tập đoàn công nghệ lớn.

Theo đó, danh sách các thị trường chịu ảnh hưởng gồm: Mỹ, Canada, Ai Cập, Indonesia, Nhật Bản, Thái Lan và Việt Nam.

Biểu tượng Meta tại trụ sở của Tập đoàn ở Menlo Park (California, Mỹ). Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Đáng chú ý, phạm vi áp dụng không chỉ giới hạn ở những quảng cáo do ByteDance trực tiếp đặt mua. Theo thông tin được công bố, lệnh cấm còn bao gồm các nhà quảng cáo bên thứ ba triển khai chiến dịch có đường dẫn đến TikTok hoặc những ứng dụng khác thuộc ByteDance tại các thị trường nói trên.

Người phát ngôn Meta cho biết, công ty không có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ quảng cáo cho đối thủ cạnh tranh có mục tiêu thu hút người dùng rời khỏi các ứng dụng của mình.

Meta khẳng định sẽ tiếp tục cạnh tranh dựa trên chất lượng sản phẩm và trải nghiệm người dùng. Hiện TikTok và ByteDance chưa đưa ra phản hồi về động thái này.

Quyết định của Meta diễn ra trong bối cảnh TikTok ngày càng trở thành đối thủ đáng gờm của Facebook và Instagram, đặc biệt trong lĩnh vực video ngắn, thu hút người dùng và doanh thu quảng cáo.

Sự phổ biến của TikTok đã thúc đẩy Meta phát triển tính năng Reels trên Facebook và Instagram nhằm giữ chân người dùng, đồng thời cạnh tranh trực tiếp với định dạng video ngắn của đối thủ.

Không chỉ cạnh tranh về thời gian sử dụng nền tảng, hai bên còn đối đầu trong việc thu hút ngân sách quảng cáo từ doanh nghiệp và các nhà bán hàng trực tuyến.

Tại Việt Nam, nơi Facebook, Instagram và TikTok đều được sử dụng rộng rãi cho hoạt động truyền thông, tiếp thị và kinh doanh trực tuyến, quyết định của Meta có thể tác động đến các doanh nghiệp đang triển khai quảng cáo đa nền tảng.

Đặc biệt, những chiến dịch sử dụng Facebook hoặc Instagram để dẫn khách hàng sang TikTok có thể phải điều chỉnh nếu thuộc phạm vi bị hạn chế. Doanh nghiệp và nhà quảng cáo cần theo dõi hướng dẫn thực thi cụ thể để xác định những nội dung, đường dẫn và hình thức quảng bá bị ảnh hưởng.

Đối với các doanh nghiệp, nhà bán hàng và đơn vị tiếp thị tại Việt Nam, diễn biến này đặt ra yêu cầu rà soát hoạt động quảng cáo, đặc biệt là những chiến dịch có liên kết trực tiếp với TikTok hoặc các sản phẩm của ByteDance.

Trong bối cảnh các nền tảng mạng xã hội ngày càng cạnh tranh quyết liệt, việc phụ thuộc vào 1 kênh quảng cáo hoặc mô hình điều hướng khách hàng duy nhất cũng có thể làm gia tăng rủi ro kinh doanh khi chính sách thay đổi.