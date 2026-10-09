Meta cấm quảng cáo của TikTok trên các nền tảng của mình

Biểu tượng Meta tại trụ sở của Tập đoàn ở Menlo Park, California, Mỹ. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Người phát ngôn của công ty cho biết lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức tại Mỹ, Canada, Ai Cập, Indonesia, Nhật Bản và một số quốc gia Đông Nam Á.

Lệnh cấm cũng áp dụng đối với các nhà quảng cáo bên thứ ba đang chạy các chiến dịch có liên kết đến TikTok và các sản phẩm khác của ByteDance tại những quốc gia này.

Tuyên bố của Meta nhấn mạnh hãng sẽ không chạy quảng cáo cho một đối thủ cạnh tranh có mục tiêu lôi kéo người dùng rời bỏ ứng dụng của hãng.

Hiện TikTok và ByteDance chưa phản hồi về động thái này của Meta.

Động thái này đánh dấu sự leo thang trong cuộc cạnh tranh lâu dài giữa Meta và ByteDance. Sự trỗi dậy của định dạng video ngắn từ TikTok đã trực tiếp đe dọa đến thị phần quảng cáo và thời gian sử dụng của nhóm người dùng trẻ tuổi trên Facebook và Instagram.

Để thích ứng, Meta đã triển khai tính năng Reels trên các nền tảng của mình, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp chiến lược từ việc thay đổi thuật toán đến vận động hành lang pháp lý nhằm bảo vệ hệ sinh thái và giữ chân người dùng.