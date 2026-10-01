Meta bổ nhiệm Dhruv Vohra phụ trách hoạt động kinh doanh tại Đông Nam Á

Tân Giám đốc điều hành Khối kinh doanh toàn cầu tại Đông Nam Á Dhruv Vohra. (Ảnh: Meta)

Trên cương vị mới, ông Dhruv Vohra sẽ điều hành các đội ngũ hợp tác với doanh nghiệp quảng cáo và các công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo trong khu vực, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và thúc đẩy tăng trưởng thông qua hệ sinh thái các ứng dụng của Meta.

Meta đồng thời cho biết, ông Dhruv Vohra cũng sẽ đảm nhiệm việc tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác tại Đông Nam Á.

Theo ông Benjamin Joe, Phó Chủ tịch khu vực châu Á-Thái Bình Dương của tập đoàn Meta, Đông Nam Á là một trong những khu vực có tốc độ tăng trưởng hoạt động kinh doanh nhanh nhất của Meta, trong đó AI và các công cụ nhắn tin đang ngày càng được doanh nghiệp quan tâm.

Ông Dhruv Vohra đã có 7 năm làm việc tại Meta, với kinh nghiệm trong các lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh số và quản lý hoạt động thương mại tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ông gia nhập Meta năm 2019 với vai trò Giám đốc phụ trách thương mại điện tử và các doanh nghiệp kinh doanh trên nền tảng số. Sau đó, ông đảm nhiệm việc thúc đẩy tăng trưởng nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đông Nam Á, trước khi mở rộng phạm vi phụ trách sang toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Với việc trở lại phụ trách Đông Nam Á, ông Dhruv Vohra sẽ tiếp tục tập trung vào một khu vực mà ông đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp và đối tác.

Bên cạnh công việc tại Meta, ông Dhruv Vohra là tác giả bản tin định kỳ trên LinkedIn mang tên "Small to Scale: Inside APAC’s Innovative SMBs" (tạm dịch "Từ nhỏ đến lớn: Bên trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ sáng tạo của khu vực châu Á-Thái Bình Dương"), tập trung phản ánh cách các doanh nghiệp thay đổi phương thức bán hàng.

Tân Giám đốc điều hành Khối kinh doanh toàn cầu tại Đông Nam Á cũng tham gia chuỗi nội dung chuyên sâu SYNC Southeast Asia về xu hướng người tiêu dùng số và thương mại điện tử tại Đông Nam Á.