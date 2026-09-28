Meta biến AI thành móc khóa, mở cuộc chơi mới

Tại Meta Connect 2026, Meta giới thiệu Muse Charm, thiết bị AI có kích thước nhỏ và được thiết kế để người dùng tiếp cận trợ lý Muse mà không cần liên tục cầm smartphone. Sản phẩm có thể gắn vào chùm chìa khóa hoặc mang như một phụ kiện cá nhân, mở ra cách tương tác mới với AI trong những tình huống cần thao tác nhanh.

Muse Charm có kích thước nhỏ, có thể gắn vào chùm chìa khóa để người dùng tương tác với trợ lý AI.

Theo CNET, Muse Charm được trang bị màn hình nhỏ hiển thị hình đại diện của Muse, cảm biến vân tay để kích hoạt và khả năng trò chuyện bằng giọng nói theo thời gian thực. Kiểu dáng nhỏ gọn khiến thiết bị gợi nhớ đến Tamagotchi, món đồ chơi kỹ thuật số từng phổ biến khi người dùng tương tác trực tiếp với một nhân vật trên màn hình. Tuy nhiên, Meta không định vị Muse Charm như một chiếc điện thoại thu nhỏ.

Thay vào đó, thiết bị đóng vai trò như một cổng kết nối vật lý tới Muse, trợ lý AI mà Meta đang phát triển theo hướng AI agent có khả năng thực hiện tác vụ thay người dùng. Muse có thể hỗ trợ gửi email, lập kế hoạch, mua sắm hoặc xử lý một số công việc trên Internet. Meta cũng đang mở rộng khả năng kết nối trợ lý này với các dịch vụ thuộc nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử, du lịch và công cụ làm việc.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Meta muốn đưa Muse xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau. Trợ lý AI này có thể hoạt động trên smartphone, kính thông minh và giờ đây là một thiết bị đủ nhỏ để mang theo bên người. Theo Axios, Mark Zuckerberg cho rằng Muse Charm có thể trở thành phương thức nhanh để người dùng trò chuyện với Muse trong những lúc không sử dụng kính thông minh.

Meta đang thử nghiệm nhiều cách đưa Muse trở thành giao diện AI luôn hiện diện bên người dùng.

Meta dự kiến đưa Muse Charm ra thị trường vào tháng 12/2026, nhưng giá bán và nhiều thông số kỹ thuật vẫn chưa được công bố. Thời lượng pin, khả năng hoạt động độc lập và mức độ phụ thuộc vào smartphone cũng là những câu hỏi chưa có lời giải. Đây là các yếu tố có thể quyết định liệu một thiết bị AI nhỏ gọn có thực sự hữu ích trong đời sống hàng ngày hay chỉ trở thành một phụ kiện công nghệ khác.

Muse Charm xuất hiện trong bối cảnh nhiều hãng từng thử tạo ra thiết bị nhằm giảm sự phụ thuộc vào smartphone, như Rabbit R1 hay Humane AI Pin. Khác với cách tiếp cận thay thế điện thoại, Meta dường như đang bổ sung thêm các giao diện để AI hiện diện thường xuyên hơn. Nếu Muse phát triển thành một AI agent có thể thực hiện nhiều công việc thay người dùng, chiếc móc khóa này có thể trở thành một phần trong hệ sinh thái lớn hơn, nơi cuộc cạnh tranh không chỉ nằm ở chatbot mà còn ở cách con người truy cập và tương tác với Internet.