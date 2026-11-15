Meta bị phạt 805 triệu euro vì truy cập trái phép dữ liệu người dùng Android

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Ngày 14-11, Cơ quan Bảo vệ dữ liệu Italy thông báo đã phạt Meta Platforms Ireland Limited 805 triệu euro (887 triệu USD) do truy cập ảnh, video và siêu dữ liệu liên quan được lưu trữ trên điện thoại thông minh của người dùng Italy thông qua ứng dụng Facebook trên thiết bị Android mà không có sự đồng ý của họ.

Mức phạt liên quan đến tính năng "Nhận gợi ý từ thư viện ảnh của bạn khi duyệt Facebook", được triển khai từ năm 2023.

Tính năng này tự động gợi ý ảnh và video từ thư viện cá nhân của người dùng để đăng tải trong khi họ đang duyệt ứng dụng.

Cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 7-2025, sau khi nhà chức trách phân tích kỹ thuật dựa trên đơn khiếu nại của Trung tâm Bảo vệ người tiêu dùng.

Cơ quan giám sát cho rằng Meta đã vi phạm Điều 122 Bộ luật Quyền riêng tư của Italy, trong đó việc bảo vệ điện thoại thông minh thuộc phạm vi riêng tư cá nhân.

Theo quy định, việc truy cập thông tin lưu trữ trên điện thoại thông minh yêu cầu phải có sự đồng ý của người dùng, bất kể dữ liệu có được truyền đi hay có gây thiệt hại hay không.

Hành vi này đã ảnh hưởng tới khoảng 20 triệu người dùng Android tại Italy. Cơ quan Bảo vệ dữ liệu cho biết số tiền phạt tương đương khoảng 0,47% doanh thu toàn cầu của tập đoàn.

Theo quyết định, trong vòng 60 ngày, Meta phải tắt tính năng này theo mặc định và phải xin sự đồng ý của người dùng thông qua một yêu cầu riêng biệt.

Công ty phải giải thích rõ ràng mục đích của tính năng liên quan đến truy cập thư viện ảnh và cách người dùng có thể tắt tính năng này.

Người phát ngôn của Meta cho biết công ty sẽ kháng cáo và cho rằng mức phạt là "không tương xứng".

"Đây là một tính năng đơn giản giúp mọi người chia sẻ ảnh và video trên Facebook. Người dùng phải cấp quyền trên thiết bị của họ trước khi tính năng có thể hoạt động và họ có thể thay đổi quyền đó bất cứ lúc nào trong phần cài đặt", Người phát ngôn của Meta cho biết.

Theo Xinhua