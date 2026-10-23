Meta bị phạt 25 tỷ USD vì bê bối rò rỉ dữ liệu người dùng Facebook

Meta bị phạt 25 tỷ USD vì bê bối Cambridge Analytica

Đây được xem là một trong những án phạt tài chính lớn nhất từng áp dụng đối với một doanh nghiệp tại Mỹ.

Phán quyết được đưa ra sau khi bồi thẩm đoàn kết luận Meta vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của bang New Mexico thông qua các tuyên bố sai lệch về cách thức thu thập, chia sẻ và bảo vệ dữ liệu người dùng Facebook.

Vụ kiện bắt nguồn từ bê bối Cambridge Analytica, công ty tư vấn chính trị của Anh bị phát hiện thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của hàng chục triệu người dùng Facebook để phục vụ quảng cáo chính trị, trong đó có chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Dữ liệu này được lấy thông qua một ứng dụng trắc nghiệm tính cách nhưng sau đó mở rộng sang cả bạn bè của người tham gia khảo sát.

Tổng cộng khoảng 87 triệu tài khoản Facebook trên toàn cầu bị ảnh hưởng.

Thẩm phán Francis Mathew cho rằng các hành vi sai phạm của Facebook kéo dài nhiều năm và liên quan trực tiếp đến mô hình kinh doanh cốt lõi của công ty.

Theo tòa án, mức phạt tối đa theo luật bang có thể lên tới hơn 219 tỷ USD, song đã được giảm xuống còn 25 tỷ USD.

Tổng chưởng lý New Mexico Raul Torrez cho biết đây là “một trong những khoản phạt lớn nhất, nếu không muốn nói là lớn nhất từng được một bang của Mỹ áp đặt đối với một doanh nghiệp”.

Ông cho biết số tiền thu được sẽ được đưa vào quỹ giáo dục của bang.

Giám đốc pháp lý C.J. của Meta, ông Mahoney tuyên bố công ty sẽ kháng cáo.

Meta cho rằng phán quyết trên là không hợp lý và khẳng định họ tin tưởng sẽ giành chiến thắng trong quá trình kháng án.

Đây không phải lần đầu Meta bị phạt vì bê bối Cambridge Analytica. Năm 2019, công ty từng bị Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ phạt 5 tỷ USD.

Mới đây, Meta cũng đồng ý chi hàng chục tỷ USD để giải quyết nhiều vụ kiện khác liên quan đến quyền riêng tư dữ liệu và tác động của mạng xã hội đối với trẻ em.

Theo SCMP, AP