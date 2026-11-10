Meta áp dụng AI đoán tuổi để bảo vệ thanh thiếu niên

Meta áp dụng AI trong việc đoán độ tuổi người dùng. Ảnh minh hoạ Reuters.

Trong một thông báo mới nhất, Meta cho biết: “Chúng tôi sử dụng công nghệ AI để tìm kiếm những người dùng bị nghi ngờ là thanh thiếu niên, ngay cả khi họ sử dụng ngày sinh của người lớn, và đưa họ vào danh mục bảo vệ ‘Tài khoản thanh thiếu niên’ (Teen Accounts). Việc áp dụng công nghệ này đã mang lại những kết quả đáng khích lệ, và dựa trên thành công đó, chúng tôi quyết định mở rộng phạm vi toàn cầu”.

Nhiều thanh thiếu niên thường lách luật bằng cách khai gian năm sinh khi lập tài khoản để né tránh các công cụ kiểm soát của phụ huynh và tiếp cận những nội dung độc hại. Để giải quyết vấn đề này, công nghệ AI của Meta – vốn đã được thử nghiệm tại Mỹ, Anh, Canada và Australia – sẽ phân tích hành vi người dùng và các bài đăng để ước tính tuổi thật. Nếu bị phát hiện, hệ thống sẽ tự động chuyển tài khoản đó vào danh mục bị hạn chế, bất chấp ngày sinh người dùng đã nhập thủ công trước đó.

Các bậc phụ huynh tại Mỹ từng thiết lập Instagram cho con em mình sẽ bắt đầu nhận được thông báo về các biện pháp mới ngay trong tháng này. Meta cũng dự kiến sẽ mở rộng thuật toán ước tính độ tuổi sang Facebook và Threads vào cuối năm nay.

Meta áp dụng các mức độ hạn chế khác nhau dựa trên độ tuổi (trẻ em dưới 13 tuổi bị cấm sử dụng ứng dụng hoàn toàn). Đối với nhóm “Tài khoản thanh thiếu niên”, sẽ có các biện pháp bảo vệ mới như giới hạn sử dụng tối đa 2 giờ/ngày. Người dùng sẽ nhận được lời nhắc nghỉ ngơi sau mỗi 15 phút, 60 phút và 90 phút sử dụng liên tục.

Thông báo sẽ bị chặn trong giờ học (từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều) và bị tắt tiếng vào ban đêm (từ nửa đêm đến 6 giờ sáng).

Chặn các “tính năng so sánh xã hội” (như lượt thích và biểu tượng cảm xúc trên các tài khoản thanh thiếu niên khác) và vô hiệu hóa các bộ lọc chỉnh sửa nhan sắc.

Ngoài ra, phụ huynh và người giám hộ sẽ nhận được bản cập nhật về hoạt động của con em mình, đồng thời được thông báo ngay lập tức nếu trẻ nhắn tin cho một người lớn lần đầu tiên, hoặc tìm kiếm các chủ đề nhạy cảm như tự tử, tự hại hay rối loạn ăn uống.

Sự thay đổi mạnh mẽ này của Meta diễn ra trong bối cảnh công ty phải đối mặt với hàng loạt hành động pháp lý trên toàn thế giới. Các chuyên gia về trẻ em liên tục cảnh báo rằng các nền tảng như Instagram và Facebook có tính gây nghiện cao, khuếch đại áp lực đồng trang lứa và tạo điều kiện để trẻ em tiếp xúc các nội dung độc hại.

Tại Mỹ, vào tháng 8 vừa qua, Meta đã phải đồng ý chi trả 18 tỷ USD để dàn xếp các vụ kiện từ tổng chưởng lý của nhiều bang. Các bang cáo buộc nền tảng của Meta "khuyến khích hành vi gây nghiện, không xác minh tuổi người dùng, tiếp tay cho thanh thiếu niên vượt qua kiểm soát của phụ huynh và cố tình khuếch đại nội dung bóc lột".

Tại Australia, chính phủ đã thông qua đạo luật cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội vào năm ngoái. Tuy nhiên, dự luật này cũng đang vấp phải tranh cãi. Ngay trong tháng này, một số tổ chức như Digital Freedom Project và Reddit đã đệ đơn kiện thách thức tính hợp hiến và cơ sở khoa học của việc cấm hoàn toàn trẻ em khỏi các nền tảng như YouTube, Facebook và TikTok.