Mệt mỏi không nấu cơm, phản ứng của chồng con khiến tôi nín lặng

Từ câu chuyện ấy, có lẽ nhiều người sẽ nhận ra hình ảnh của chính mình hoặc người thân trong gia đình. Đôi khi, chúng ta quá quen với sự chăm sóc của một người mà quên mất rằng họ cũng cần được nghỉ ngơi, được hỏi han và được sẻ chia.

Bởi yêu thương gia đình không có nghĩa là phải hy sinh tất cả hay gánh vác mọi việc một mình. Một mái ấm hạnh phúc không chỉ cần người biết chăm lo, mà còn cần những thành viên biết thấu hiểu và cùng nhau san sẻ trách nhiệm.

Câu chuyện được xây dựng từ những tình huống, cảm xúc và vấn đề thường gặp trong đời sống. Tên nhân vật và một số chi tiết trong câu chuyện đã được thay đổi.