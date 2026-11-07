Met Gala 2027 đổi chủ đề sau làn sóng chỉ trích

Hai tháng sau khi vấp phải làn sóng phản đối dữ dội vì kế hoạch tổ chức triển lãm Met Gala 2027 xoay quanh nhà thiết kế John Galliano, Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (The Met) đã công bố chủ đề thay thế với sự giản dị chưa từng thấy, CNN đưa tin.

Met Gala là sự kiện dạ hội gây quỹ thường niên cho Viện Trang phục (The Costume Institute), thuộc The Met (New York, Mỹ). Được ví "Oscar của làng mốt", đây là một trong những sự kiện thời trang danh giá, xa hoa và quyền lực nhất thế giới.

Dự kiến khai mạc tháng 5/2027, triển lãm ExtraOrdinary: Fashion and the Poetics of the Everyday (tạm dịch: Phi thường: Thời trang và thi ca của cuộc sống thường nhật) sẽ khám phá những kỹ thuật sáng tạo ẩn sau các bộ trang phục quen thuộc như quần jeans, áo phông.

Theo The New York Times, Anna Wintour, Giám đốc nội dung toàn cầu của Condé Nast, không tham gia quyết định chọn chủ đề mới cho triển lãm sau khi kế hoạch ban đầu bị hủy bỏ.

Những thiết kế giả denim của Matthieu Blazy từ thời còn làm việc tại Bottega Veneta. Ảnh: Valerio Mezzanotti/Shutterstock.

Triển lãm còn giới thiệu những bộ trang phục làm từ các vật liệu quen thuộc như giấy, nhựa, bên cạnh thiết kế thời trang cao cấp lấy cảm hứng từ những món đồ đời thường hoặc phá vỡ những quy tắc ăn mặc truyền thống.

Tiêu biểu là áo khoác da biker của nhà thiết kế Nhật Bản Junya Watanabe, những chiếc váy dạ hội dáng phồng được Pierpaolo Piccioli thiết kế trong màn hợp tác với thương hiệu Moncler và các thiết kế giả denim nổi tiếng của Bottega Veneta dưới thời Matthieu Blazy.

“Những điều bình thường không bao giờ đơn giản như vẻ ngoài của chúng”, Andrew Bolton, người phụ trách chính của Viện Trang phục thuộc The Met, nhận định.

Triển lãm dự kiến trưng bày khoảng 230 bộ trang phục, phần lớn được chọn từ bộ sưu tập sẵn có của bảo tàng. Bolton cho biết chủ đề lần này tiếp nối những vấn đề được đặt ra trong triển lãm Costume Art (tạm dịch: Nghệ thuật phục trang) tại Met Gala năm nay, xoay quanh cách con người diện trang phục.

Đề cập triển lãm về John Galliano bị hủy bỏ, Bolton thừa nhận ông không chuẩn bị phương án thay thế.

Ông cho hay điều quan trọng là phải tạo ra triển lãm có giá trị nghệ thuật cao, đồng thời khả thi hơn trong quá trình thực hiện.

“Tôi muốn triển lãm phải có tính thách thức, khiêu khích và đẹp đẽ như những gì một buổi trình diễn của John Galliano có thể mang lại”, ông chia sẻ.

Quy định trang phục dành cho khách mời trên thảm đỏ Met Gala 2027 hiện chưa được công bố. Tuy nhiên, Bolton hy vọng khách tham quan triển lãm sẽ thoải mái diện chiếc quần jeans và áo phông yêu thích.

Diện mạo gây chú ý của người mẫu Bhavitha Mandava tại Met Gala năm nay. Ảnh: @bhavithamandava/IG.

Nếu tinh thần này được đưa lên thảm đỏ, đêm hội thời trang lớn nhất năm có thể chứng kiến một diện mạo khác biệt so với những bộ cánh cầu kỳ, lộng lẫy thường thấy trong suốt hai thập kỷ qua.

Thực tế, Met Gala thuở ban đầu vốn có quy mô và không khí giản dị hơn nhiều so với sự kiện xa hoa hiện nay.

Tại Met Gala tháng 5 vừa qua, người mẫu Bhavitha Mandava gây chú ý trên mạng xã hội khi xuất hiện với quần jeans Chanel và áo khoác dáng lửng. Nhiều người cho rằng bộ trang phục của cô quá đời thường so với tính chất của sự kiện. Tuy nhiên, với chủ đề mới được công bố, lựa chọn này có thể xem là đi trước xu hướng một năm.

Chủ đề mới của Met Gala 2027 nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số khán giả lo ngại việc đề cao trang phục đời thường có thể khiến thảm đỏ năm sau thiếu những bộ cánh cầu kỳ, ấn tượng vốn làm nên sức hút của sự kiện. Thậm chí, có người đặt câu hỏi liệu ngành thời trang đã cạn ý tưởng hay chỉ vừa khám phá ra một sàn diễn mới cho phong cách tối giản.

Ở chiều ngược lại, chủ đề này cũng mở ra cơ hội để các nhà thiết kế thể hiện khả năng sáng tạo theo hướng khác. Những món đồ quen thuộc như quần jeans, áo phông có thể trở thành điểm khởi đầu cho các thử nghiệm táo bạo về kiểu dáng, chất liệu và cách phối đồ.

Vì vậy, diện mạo thảm đỏ năm 2027 sẽ phụ thuộc nhiều vào cách khách mời và các nhà mốt diễn giải chủ đề. "Tuy nhiên, những bộ vest đen chắc chắn phải ở nhà", tờ BuzzFeed đánh giá.