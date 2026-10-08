Messi vừa chia tay đã thấy nhớ đội tuyển Argentina, đặc biệt cảm ơn Maradona

Sáng 8/10 (giờ Việt Nam), Lionel Messi đăng tải một bức tâm thư trên Instagram sau trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển Argentina. Trong thông điệp chia tay, siêu sao 39 tuổi thừa nhận anh đã bắt đầu nhớ cảm giác khoác lên mình màu áo xanh trắng, nhưng khẳng định quyết định dừng lại là đúng đắn.

“Hôm qua là trận đấu cuối cùng của tôi, và tôi đã thấy nhớ cảm giác khoác lên mình màu áo xanh trắng. Tôi biết rằng quyết định mình đưa ra đúng đắn”, Messi viết.

Messi chia tay đội tuyển Argentina. (Ảnh: Reuters)

Đội trưởng Argentina nhìn lại hành trình kéo dài nhiều năm cùng đội tuyển với đủ những khoảnh khắc hạnh phúc và thất vọng. Đính kèm bài đăng là 19 bức ảnh có mặt anh trong trận đấu chia tay giữa Argentina và Benin trước đó một ngày. Messi ghi 1 bàn và có 2 pha kiến tạo cho đồng đội, trước khi khiến toàn bộ cổ động viên và các thành viên của đội tuyển Argentina xúc động với bài phát biểu ngắn gọn.

“Đó là một hành trình đáng kinh ngạc, đầy những niềm vui và cũng có cả một vài nỗi buồn, nhưng tôi biết rõ rằng mỗi bước đi đều xứng đáng”, Messi viết thêm, nhấn mạnh rằng một bài đăng không thể diễn tả hết những cảm xúc của anh trong thời điểm chia tay đội tuyển.

Trong những lời đầu tiên dành cho những người đồng hành, Messi nhắc tới gia đình. Theo anh, hành trình với đội tuyển Argentina sẽ không thể kéo dài và đạt tới những thành công như vậy nếu thiếu sự hỗ trợ của những người thân.

“Hành trình này sẽ là điều không thể nếu không có gia đình tôi, những người luôn ở bên cạnh và ủng hộ tôi, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn, khi tôi cần họ nhất”.

Messi cũng cảm ơn những người bạn, toàn bộ đồng đội, các huấn luyện viên và thành viên ban huấn luyện từng đồng hành với anh trong màu áo Argentina. Cái tên đặc biệt được Messi nhắc đến là Diego Maradona.

“Tôi không quên Diego, người đã đưa đất nước chúng tôi đến vị trí xứng đáng có được và, như tôi vẫn luôn nói, ông ấy đã giúp đỡ chúng tôi khi còn ở bên, và cả từ trên trời, trong từng bước đi mà chúng tôi đã trải qua”.

Maradona từng trực tiếp dẫn dắt Messi và đội tuyển Argentina. Với Messi, huyền thoại quá cố không chỉ là một phần của lịch sử bóng đá nước này mà còn luôn hiện diện về mặt tinh thần trên hành trình của thế hệ hiện tại.

Messi đồng thời gửi lời cảm ơn tới những câu lạc bộ anh từng khoác áo. Anh trân trọng việc các đội bóng luôn tôn trọng tình cảm đặc biệt mà mình dành cho đội tuyển quốc gia và tạo điều kiện để anh trở về phục vụ đội tuyển Argentina.

“Cảm ơn những câu lạc bộ mà tôi từng thi đấu, vì đã luôn tôn trọng tình cảm của tôi và cho phép tôi cống hiến cho đất nước mình mỗi khi đến lúc khoác lên chiếc áo của đội tuyển quốc gia.Và tất nhiên, cảm ơn Chúa: nếu không có sự dẫn dắt và ý nguyện của Người, chúng tôi thậm chí còn không thể mơ rằng mình đã đi được đến tận đây”, Messi viết trong đoạn cuối bài đăng.