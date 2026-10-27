Messi và Ronaldo tranh Quả bóng vàng vĩ đại nhất lịch sử

Messi, Ronaldo cạnh tranh cho danh hiệu cao quý.

Hôm 27/10, Harry Kane được vinh danh ở lễ trao giải Quả bóng vàng tại London Palladium. Đây là lần đầu tiên tiền đạo người Anh giành danh hiệu cá nhân cao quý này. Trong khi đó, những huyền thoại từng nhiều lần đoạt Quả bóng vàng sẽ bước vào một cuộc bình chọn đặc biệt nhằm xác định ai là người hay nhất lịch sử giải thưởng.

Tuy nhiên, ban tổ chức Quả bóng vàng lên tiếng làm rõ bản chất của BOAT (Ballon d'Or Of All Time) sau khi xuất hiện những thắc mắc về khả năng hình thành một danh hiệu mới.

"BOAT ra đời từ mong muốn xây dựng một cộng đồng quốc tế xoay quanh giải thưởng cá nhân danh giá nhất bóng đá. Đây không phải việc tạo ra một danh hiệu chính thức mới, mà là tạo điều kiện để người hâm mộ thể hiện lựa chọn và tiếng nói của mình", đại diện ban tổ chức nhấn mạnh.

Như vậy, dù Messi hay Ronaldo đứng đầu cuộc bình chọn, kết quả BOAT cũng không giúp họ bổ sung thêm một danh hiệu Quả bóng vàng chính thức vào bộ sưu tập cá nhân. Đây đơn thuần là cuộc bình chọn mang tính biểu trưng, phản ánh đánh giá của người hâm mộ về những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử giải thưởng.

Messi, chủ nhân của 8 Quả bóng vàng, có tên trong danh sách đề cử bên cạnh Ronaldo. Dù chỉ đứng thứ 5 trong cuộc đua năm nay, siêu sao người Argentina vẫn có cơ hội được người hâm mộ lựa chọn là cầu thủ sở hữu thành tích Quả bóng vàng vĩ đại nhất mọi thời đại.

Ngoài Messi và Ronaldo, danh sách ứng viên còn có những tên tuổi lừng danh như Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff và Alfredo Di Stefano.

Theo kế hoạch ban đầu, kết quả bình chọn BOAT được công bố vào ngày 28/10, thay vì tiết lộ ngay trong đêm trao giải Quả bóng vàng. Người hâm mộ có thời hạn đến ngày 27/10 để tham gia bỏ phiếu, sau khi chương trình chính thức mở cổng bình chọn từ đầu tháng.

Trước đó, Ronaldo được cho là dẫn đầu cuộc đua với 62% số phiếu tính đến tuần trước. Lượng người ủng hộ đông đảo của siêu sao Bồ Đào Nha tạo ra lợi thế đáng kể, khiến cuộc bình chọn thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng bóng đá quốc tế.

Khoảnh khắc Harry Kane thắng giải Quả bóng vàng Sáng 27/10, Harry Kane trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên sau 25 năm giành danh hiệu Quả bóng vàng 2026.