Messi và Ronaldo: Hai cách khép lại một kỷ nguyên

Ngày 7/10/2026 theo giờ Việt Nam, bóng đá thế giới chứng kiến hai hình ảnh đặc biệt của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Tại Buenos Aires, Messi bước ra sân Monumental trong trận đấu cuối cùng cho Đội tuyển Argentina, khép lại hơn hai thập niên khoác áo đội tuyển bằng một bàn thắng, hai pha kiến tạo và chiến thắng 3-0 trước Benin.

Cùng ngày, Ronaldo công bố bức tâm thư dài gần 2.000 từ, lần đầu giải thích chi tiết việc tự ý rời trại tập trung Đội tuyển Bồ Đào Nha, xin lỗi đồng đội và người hâm mộ nhưng đồng thời khẳng định cánh cửa trở lại vẫn rộng mở. Một người nói lời chia tay, người kia nói rằng mình chưa muốn dừng lại; sự trùng hợp về thời điểm ấy trở thành hình ảnh đặc biệt cho hai cách khép lại sự nghiệp quốc tế của hai danh thủ đã cùng nhau định hình bóng đá thế giới trong gần hai thập niên.

Messi chia tay La Albiceleste bằng một trận đấu với hàng vạn khán giả theo dõi trực tiếp. Ảnh: Reuters.

Muốn hiểu vì sao Messi và Ronaldo lại đứng ở hai điểm khác nhau trong ngày 7/10, có lẽ cần trở lại 4 năm trước tại World Cup 2022, khi cả hai đều bước vào giải đấu với tuổi tác đã bắt đầu đặt ra câu hỏi về tương lai. Messi khi ấy 34 tuổi, Ronaldo 37 tuổi và Qatar được xem là một trong những cơ hội cuối cùng để họ chinh phục chiếc Cúp vàng thế giới. Nhưng sau giải đấu, hai người lại bước vào hai hành trình trái ngược.

Messi cùng Argentina đánh bại Pháp trong trận chung kết, giành chức vô địch thế giới mà anh chờ đợi suốt sự nghiệp. Với 7 bàn thắng, trong đó có cú đúp ở chung kết, Messi giành Quả bóng Vàng World Cup và quan trọng hơn, hoàn tất điều còn thiếu trong di sản đội tuyển của mình. Chức vô địch ấy cũng thay đổi hoàn toàn cách người Argentina nhìn về anh, từ một ngôi sao từng bị so sánh với Diego Maradona và chịu nhiều hoài nghi trở thành người đội trưởng đưa đất nước lên đỉnh thế giới.

Ronaldo lại rời Qatar với một câu chuyện khác. Ở tuổi 37, anh bắt đầu phải chấp nhận việc vị trí của mình trong Đội tuyển Bồ Đào Nha không còn bất khả xâm phạm. HLV Fernando Santos sử dụng Gonçalo Ramos thay Ronaldo trong trận gặp Thụy Sĩ, còn Bồ Đào Nha dừng bước ở tứ kết trước Morocco.

Hình ảnh Ronaldo rời sân trong nước mắt cho thấy một giai đoạn đã thay đổi: cầu thủ từng là trung tâm tuyệt đối của đội tuyển bắt đầu phải đối diện với quá trình chuyển giao. Nếu World Cup 2022 giúp Messi hoàn thành giấc mơ lớn nhất thì với Ronaldo, giải đấu ấy mở ra câu hỏi khó hơn về việc anh sẽ tiếp tục giữ vai trò nào trong một đội tuyển đang sở hữu thế hệ cầu thủ mới.

Người dân Argentina dành cho M10 một tình cảm đặc biệt. Ảnh: Reuters

Điểm chung là cả hai đều chưa muốn dừng lại. Messi tiếp tục cùng Argentina chinh phục Copa América 2024, nơi La Albiceleste bảo vệ thành công chức vô địch và cho thấy họ đã trở thành một tập thể đủ sức chiến thắng mà không còn phụ thuộc tuyệt đối vào những khoảnh khắc của số 10. Đây là thay đổi quan trọng trong giai đoạn cuối sự nghiệp của Messi: anh vẫn là thủ lĩnh, vẫn có thể quyết định trận đấu, nhưng không còn phải một mình gánh cả đội tuyển. Những cầu thủ xung quanh trưởng thành hơn, Argentina cân bằng hơn và Messi có thể chuyển dần từ vai trò của người phải tạo ra mọi khác biệt sang một thủ lĩnh dẫn dắt tập thể.

Ronaldo cũng tiếp tục khoác áo Bồ Đào Nha tại Euro 2024 ở tuổi 39. Ronaldo vẫn duy trì khả năng ghi bàn và tiếp tục được triệu tập, cho thấy vấn đề không đơn giản là tuổi tác hay việc một cầu thủ 39 tuổi còn đủ khả năng thi đấu hay không. Câu hỏi thực sự là đội tuyển nên sử dụng một huyền thoại vẫn muốn đóng góp như thế nào trong quá trình chuyển giao thế hệ. Trong khi Messi ngày càng chấp nhận vai trò thay đổi cùng Argentina, Ronaldo vẫn giữ nguyên khát vọng cạnh tranh và mong muốn chứng minh rằng mình chưa hết giá trị ở cấp độ quốc tế.

Trong khi Messi có trận đấu chia tay, Ronaldo lại khiến truyền thông "rúng động" bằng bức tâm thư về những điều đã xảy trong đợt tập trung của Đội tuyển Bồ Đào Nha mới đây.

Và rồi World Cup 2026 đến, đây trở thành giải đấu lớn cuối cùng mà hai huyền thoại cùng sải bước trên sân cỏ. Messi bước vào giải đấu ở tuổi 39, Ronaldo ở tuổi 41 và cả hai đều hiểu rằng đây có thể là lần cuối cùng họ xuất hiện tại sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Sau giải đấu, Messi quyết định chia tay Đội tuyển Argentina, trong khi Ronaldo tiếp tục để ngỏ tương lai. Sự khác biệt này không nhất thiết xuất phát từ việc một người còn khả năng thi đấu còn người kia thì không, mà nhiều hơn từ thời điểm họ cảm thấy câu chuyện của mình với đội tuyển đã đi đến đâu.

Với Messi, câu chuyện ấy gần như đã hoàn chỉnh. Anh đã có World Cup 2022, hai Copa América và trở thành cầu thủ khoác áo nhiều nhất, ghi nhiều bàn nhất lịch sử Argentina. Vì thế, quyết định dừng lại sau World Cup 2026 không tạo cảm giác Messi rời đội tuyển vì không còn khả năng đóng góp, mà giống như một lựa chọn chủ động của người đã hoàn thành giấc mơ lớn nhất.

Ngày 7/10, tại Monumental, lựa chọn ấy được khép lại bằng một nghi thức chia tay giàu cảm xúc. Trước hơn 85.000 khán giả, Messi ghi bàn từ chấm phạt đền, kiến tạo hai bàn giúp Argentina thắng Benin 3-0, sau đó nhận những tràng pháo tay và lời tri ân từ người hâm mộ. Sau 208 trận và 126 bàn cho Argentina, anh rời đội tuyển trong hình ảnh của một người đội trưởng đã đi qua gần như đầy đủ mọi cung bậc: bị hoài nghi, thất bại, chiến thắng và cuối cùng được cả đất nước tri ân. (reuters.com)

Trong khi Messi đang nhận những động thái tri ân tại Buenos Aires, Ronaldo lại chọn chính ngày 7/10 để phá vỡ im lặng. Bức tâm thư của anh tập trung vào việc giải thích quyết định rời trại tập trung Bồ Đào Nha sau trận đấu với Na Uy. Ronaldo thừa nhận đó là hành động do chính mình quyết định, xin lỗi đồng đội và người hâm mộ, đồng thời chấp nhận khả năng bị Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha xử phạt. Tuy nhiên, lời xin lỗi ấy không đồng nghĩa với việc Ronaldo nói lời chia tay. Trái lại, anh khẳng định nếu vẫn đủ thể lực, tiếp tục ghi bàn và đáp ứng yêu cầu chuyên môn, anh sẵn sàng trở lại đội tuyển.

Khoan nói đến nội dung về những điều gì đã diễn ra trong nội bộ Selecao châu Âu được Ronaldo tiết lộ. Điểm đáng chú ý là Ronaldo không coi sự việc này là dấu chấm hết. Anh vẫn muốn khoác áo Bồ Đào Nha và vẫn tin mình có thể đóng góp. Chính sự trùng hợp về thời gian giữa hai sự kiện ngày 7/10 tạo nên một đối lập hiếm thấy. Trong khi Messi đứng giữa sân Monumental để nhận những lời tri ân cuối cùng, Ronaldo lại xuất hiện trên trang cá nhân với một bức thư giải thích vì sao anh rời đội tuyển và vì sao anh vẫn muốn trở lại.

Một người khép lại câu chuyện bằng trận đấu cuối cùng, người kia dùng một tuyên bố dài để nói rằng câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Nếu Messi lựa chọn chấp nhận thời điểm chuyển giao sau khi đã trao cho Argentina những danh hiệu lớn nhất, Ronaldo vẫn muốn thách thức sự chuyển giao ấy bằng việc tiếp tục thi đấu khi bản thân còn khả năng đóng góp.

Ở tuổi 41, CR7 vẫn "bỏ ngỏ" khả năng kết thúc sự nghiệp thể thao đỉnh cao. Ảnh: Reuters

Sẽ là vội vàng khi cho rằng ở giai đoạn hoàng hôn sự nghiệp ai viên mãn hơn ai. Với Messi, lựa chọn dừng lại là hoàn toàn có thể hiểu bởi anh đã đạt được điều mà mình theo đuổi suốt sự nghiệp, còn Ronaldo vẫn tiếp tục bởi anh tin rằng thời điểm của mình chưa đến. Với Messi, tuổi tác trở thành lời nhắc rằng đã đến lúc nhường sân khấu cho thế hệ tiếp theo; với Ronaldo, tuổi tác lại là thử thách mà anh vẫn muốn vượt qua. Hai lựa chọn ấy phù hợp với hai con người đã thể hiện những đặc điểm đó trong phần lớn sự nghiệp: Messi thường để màn trình diễn lên tiếng, còn Ronaldo luôn muốn tự mình kiểm soát giới hạn của bản thân.

Vì vậy, khi nhìn lại giai đoạn từ World Cup 2022 đến ngày 7/10/2026, sự khác biệt lớn nhất giữa Messi và Ronaldo không nằm ở việc ai ghi nhiều bàn hơn hay ai có thêm danh hiệu nào, mà nằm ở cách họ lựa chọn thời điểm bước ra khỏi đội tuyển. Messi khép lại hành trình với Argentina trong sự tri ân của hàng vạn người hâm mộ tại Buenos Aires; Ronaldo vẫn đứng ở phía bên kia của cánh cửa và chưa muốn viết dòng cuối cùng sự nghiệp.

Ngày 7/10 vì thế không chỉ là ngày Messi chơi trận cuối cùng cho Argentina hay ngày Ronaldo công bố tâm thư, mà còn là khoảnh khắc hai huyền thoại cùng xuất hiện ở hai đầu của một điểm kết thúc: một người chọn nói lời tạm biệt khi câu chuyện đã đủ đầy, người kia vẫn muốn tự mình quyết định khi nào lời tạm biệt ấy đến.