Tối 27-11, tâm điểm của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là các nội dung chung kết của môn bơi và một số nội dung của môn điền kinh. Môn bơi cũng kết thúc tất cả các nội dung thi đấu tại Đại hội lần này.