Tác giả: Simon Kuper/NXB Trẻ

Barca, Messi và sự thăng trầm của CLB bóng đá vĩ đại nhất thế giới

Cuốn sách hướng tới việc tìm hiểu FC Barcelona như là một hiện tượng xã hội, văn hóa và chính trị.

Messi và Busquets 'nhìn thấy tương lai' trên sân bóng thế nào?

Messi, Busquets và những cầu thủ hàng đầu có khả năng nhìn thấy những khoảng trống mà người khác bỏ lỡ, biến các tình huống phức tạp thành cơ hội trên sân.

Tuy nhiên, những cầu thủ giỏi nhất luôn có thể xử lý những chuyển động hỗn loạn xung quanh họ theo một cách thức khá nhàn nhã. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha Carlos Queiroz từng nói với tác giả John Carlin như sau: "Hãy tưởng tượng một pha bóng diễn ra nhanh như hai chiếc xe hơi lao vào nhau. Chúng ta quan sát cảnh đó ở một tốc độ bình thường, nhưng những cầu thủ vĩ đại có thể quan sát ở một tốc độ chậm hơn nhiều, bằng cách đó họ thấy được nhiều chi tiết hơn các cầu thủ khác. Từ đó, não bộ của họ có thể vận hành và tính toán với nhiều chi tiết hơn. Kết quả là họ có nhiều thời gian để xử lý một pha bóng hơn”.

Nhanh chóng nhận ra một khuôn mẫu nào đó khi thi đấu có thể được xem là phẩm chất quan trọng bậc nhất trong bóng đá, theo lời của bác sĩ người Bỉ Jean-Pierre Meersseman, người từng có nhiều năm phụ trách Milan Lab, trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ cao của câu lạc bộ AC Milan. Khi tôi hỏi ông cầu thủ nào có phẩm chất đó, ông nêu tên ngôi sao Brazil là Ronaldo. Đó là một phẩm chất mà không có đội bóng nào “dạy” được gì nhiều cho cầu thủ, và chắc chắn là các cầu thủ đã bước vào tuổi trưởng thành.

Lionel Messi sở hữu khả năng đọc trận đấu và nhận diện khoảng trống vượt trội, giúp anh đưa ra những quyết định xử lý bóng nhanh hơn đối thủ. Ảnh: Sergio Perez/Reuters.

Chẳng có nhà phân tích dữ liệu nào của Barca chỉ cho Busquets cách kéo một cầu thủ đối phương lại gần, để ở tích tắc cuối cùng bất thần tung ra một đường chuyền đưa quả bóng ra sau lưng của đối phương! Thực tế thì những gì xảy ra hoàn toàn ngược lại: để hiểu được cách “vận hành” của bóng đá, các nhà phân tích dữ liệu ở Barca đã nghiên cứu kỹ những gì mà các danh thủ như Busquets và Messi đã thực hiện trên sân. Khi họ bắt đầu sử dụng những mô hình máy tính để nhận diện những khoảng không gian “có giá trị cao” trên sân trong từng pha bóng, họ rất ngạc nhiên khi thấy các cầu thủ Barcelona đã luôn tiếp cận những khoảng không gian đó với những đường chuyền hay bước chạy.

“Tôi phải thừa nhận rằng các cầu thủ vĩ đại phân tích trận đấu tốt hơn chính tôi”, Valverde nói. Rồi ông bổ sung: Thay vì phân tích, họ diễn giải trận đấu trong khi chơi bóng. Bóng đá là môn thể thao diễn ra liên tục, huấn luyện viên hầu như không có ảnh hưởng gì khi cầu thủ thi đấu, hoặc có ảnh hưởng ít hơn nhiều so với những môn khác, ví dụ bóng rổ. Bóng đá chỉ có thể thay 3 cầu thủ trong một trận đấu, không có thời gian tạm dừng. Khi trận đấu bóng đá diễn ra, tôi thường gào to chỉ đạo cầu thủ, song họ có nghe thấy gì đâu, mà ngay cả người đứng bên cạnh tôi cũng không nghe rõ, vì không khí lúc ấy rất ồn ào. Nói tóm lại, bóng đá hầu như chỉ thuộc về các cầu thủ!.