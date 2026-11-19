Globe Soccer Awards, thường được truyền thông gọi là ‘Quả bóng vàng Dubai’, là giải thưởng thường niên được tổ chức tại UAE. Trong đó, danh hiệu Cầu thủ nam hay nhất là giải thưởng cá nhân quan trọng nhất, còn Cầu thủ hay nhất Trung Đông dành riêng cho những ngôi sao đang thi đấu tại khu vực này.

Theo danh sách được Ban tổ chức công bố ngày 18/11, Messi là một trong 26 ứng viên tranh danh hiệu cao nhất. Đây cũng là cơ hội để siêu sao Argentina lần thứ 2 được vinh danh, sau lần đầu đăng quang năm 2015.

Lionel Messi có cơ hội lần thứ 2 được vinh danh 'Quả bóng Vàng Dubai'.

Tuy nhiên, Messi sẽ phải cạnh tranh với hàng loạt ngôi sao vừa trải qua mùa giải thành công. Đáng chú ý nhất là Ousmane Dembele, đương kim chủ nhân danh hiệu sau những đóng góp quan trọng trong màu áo PSG. Đội bóng Pháp còn có thêm 7 cầu thủ được đề cử, trong đó có Achraf Hakimi, Vitinha và Desire Doue.

Cuộc đua còn có sự góp mặt của Lamine Yamal, Rodri và Kylian Mbappe, những ngôi sao vừa để lại dấu ấn tại World Cup 2026. Erling Haaland và Harry Kane cũng nằm trong danh sách ứng viên, khiến cuộc cạnh tranh trở nên khó lường.

Không chỉ tranh danh hiệu Cầu thủ nam hay nhất, Messi còn góp mặt trong danh sách 14 ứng viên Tiền đạo hay nhất năm.

Trong khi đó, Ronaldo tiếp tục hướng đến danh hiệu Cầu thủ hay nhất Trung Đông, giải thưởng anh đã giành 3 năm liên tiếp kể từ khi gia nhập Al Nassr. Nếu thành công, tiền đạo 41 tuổi sẽ có lần thứ 4 liên tiếp được vinh danh ở hạng mục này.

Tuy nhiên, Ronaldo cũng phải cạnh tranh với 9 ứng viên khác, trong đó có 2 đồng đội Joao Felix và Sadio Mane. Những đối thủ đáng chú ý còn có Ruben Neves của Al Hilal, Ivan Toney của Al Ahli và thủ môn Yassine Bounou.

Việc Ronaldo vắng mặt ở hạng mục cao nhất trở thành điểm đáng chú ý trong danh sách đề cử năm nay, bởi anh từng nhiều lần được Globe Soccer vinh danh Cầu thủ nam hay nhất.

Cristiano Ronaldo chỉ tranh giải Cầu thủ hay nhất Trung Đông tại Globe Soccer Awards 2026.

Người hâm mộ có thể tham gia bình chọn đến hết ngày 30/11. Kết quả sau đó được kết hợp với đánh giá từ hội đồng giám khảo, gồm những tên tuổi như Marcello Lippi, Antonio Conte, Iker Casillas và Luis Figo, để xác định chủ nhân các danh hiệu.

Chủ nhân các danh hiệu sẽ được công bố tại lễ trao giải Globe Soccer Awards lần thứ 17, diễn ra ở Dubai ngày 28/12.