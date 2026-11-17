Messi tìm cách thoát bê bối tài chính ở Argentina. Ảnh: Reuters.

Theo tờ Clarin (Argentina), Messi không còn muốn hình ảnh của mình gắn liền với ban lãnh đạo AFA hiện tại. Siêu sao 39 tuổi được cho là đang tìm cách giữ khoảng cách với tổ chức từng đồng hành cùng anh trong nhiều năm, đặc biệt khi những bê bối liên quan đến hoạt động tài chính của liên đoàn ngày càng thu hút sự chú ý.

Nguồn cơn căng thẳng xuất phát từ những nghi vấn xoay quanh cách quản lý dòng tiền tại AFA, trong đó có Chủ tịch Claudio Tapia và thủ quỹ Pablo Toviggino. Một số cáo buộc đề cập đến mạng lưới công ty được thành lập ở nước ngoài nhằm che giấu đích đến cuối cùng của những khoản tiền lớn, lẽ ra phải dành cho các CLB bóng đá Argentina. Gia đình Messi không muốn tên tuổi và uy tín của cầu thủ bị liên đới đến những vấn đề này.

Theo Clarin, Messi đã nhờ các chuyên gia pháp lý chuẩn bị văn bản yêu cầu AFA cùng những quan chức liên quan chấm dứt việc sử dụng tên tuổi, hình ảnh và tư liệu quảng bá của anh cho mục đích thương mại. Hiện chưa rõ văn bản này đã được gửi đến liên đoàn hay mới dừng ở giai đoạn hoàn thiện.

Messi muốn cắt đứt quan hệ với dàn lãnh đạo hiện tại của AFA. Ảnh: Reuters.

Thực tế, những bất đồng giữa hai bên đã xuất hiện từ trước. Trong kỳ World Cup mùa hè vừa qua, AFA từng cho phép một thương hiệu Argentina sử dụng hình ảnh Messi trong chiến dịch quảng cáo, dù cầu thủ này có hợp đồng với một nhãn hàng cạnh tranh của Mỹ. Sự việc khiến gia đình M10 phải giải trình với các đối tác thương mại quốc tế.

Ngay cả trận đấu chia tay đội tuyển Argentina của Messi gặp Benin tại sân Monumental cũng không tránh khỏi tranh cãi. Công tác tổ chức, âm thanh, ánh sáng và các màn trình diễn phụ trợ bị chỉ trích. Đáng chú ý, màn trình diễn drone còn tái hiện hình ảnh Messi sút bóng bằng chân phải, trong khi anh thuận chân trái.

Đến nay, Messi và Tapia đều chưa đưa ra bình luận chính thức. Tuy nhiên, những thông tin từ Clarin cho thấy mối quan hệ từng rất thân thiết giữa hai bên đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Với Messi, bảo vệ thương hiệu cá nhân và danh tiếng sau nhiều năm gây dựng đã trở thành ưu tiên hàng đầu.

Messi khóc Trước trận đấu cuối cùng trong màu áo tuyển Argentina gặp Benin sáng 7/10, những khoảnh khắc của Lionel Messi nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ trên X.