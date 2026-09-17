Messi tiếp tục tỏa sáng, Inter Miami đánh bại Cruz Azul giành danh hiệu Campeones Cup

Sáng 17/9 (giờ Việt Nam), tại Nu Stadium, Inter Miami đối đầu Cruz Azul trong trận tranh Campeones Cup 2026. Đại diện MLS, với tư cách nhà vô địch mùa giải 2025 đã chạm trán nhà vô địch Campeón de Campeones của Liga MX.

Inter Miami nâng cao chức vô địch Campeones Cup sau chiến thắng tại Nu Stadium

Bước vào trận đấu, hai đội nhập cuộc vô cùng thận trọng và không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trong những phút đầu. Bước ngoặt đến ở phút 24 khi Luis Suárez thực hiện đường tạt bóng từ cánh phải. Messi di chuyển vào vòng cấm, vượt qua sự truy cản của trung vệ Willer Ditta rồi bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới Cruz Azul.

Messi đánh đầu mở tỷ số cho Inter Miami

Bàn thắng giúp Inter Miami vượt lên dẫn 1-0, đồng thời đánh dấu cột mốc 100 bàn của Messi trong màu áo đội bóng Mỹ. Siêu sao người Argentina đạt thành tích này sau khoảng 115 lần ra sân cho Inter Miami. Chỉ chưa đầy 10 phút sau, Messi tiếp tục tạo ra cơ hội cho Suárez.

Tiền đạo người Argentina thực hiện đường chuyền dài đưa đồng đội thoát xuống phía sau hàng thủ Cruz Azul. Suárez vượt qua thủ môn nhưng cú tâng bóng của anh bị một hậu vệ đối phương kịp thời phá ngay trên vạch vôi. Cuối hiệp một, Cruz Azul có cơ hội đưa trận đấu về thế cân bằng từ một cú sút xa. Tuy nhiên, thủ môn St. Clair phản xạ kịp thời, đẩy bóng qua xà ngang để giúp Inter Miami bảo toàn lợi thế.

Sau giờ nghỉ, Cruz Azul chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Điều này giúp Inter Miami có thêm khoảng trống để tổ chức phản công. Phút 56, Messi một lần nữa đưa bóng vào lưới Cruz Azul sau pha thoát xuống đối mặt thủ môn. Thế nhưng, bàn thắng không được công nhận do tiền đạo người Argentina rơi vào thế việt vị.

Inter Miami tiếp tục có cơ hội gia tăng cách biệt, phút 78, đội chủ nhà tổ chức phản công với lợi thế quân số 4 đánh 1, nhưng Suárez không thể tận dụng khi dứt điểm đưa bóng đi quá cao. Dù vậy, đội bóng của Messi không phải chờ lâu để có bàn thắng thứ hai.

Phút 81, từ quả phạt góc do Messi thực hiện, Casemiro bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới Cruz Azul. Bàn thắng giúp Inter Miami tạo khoảng cách an toàn và gần như chấm dứt hy vọng lội ngược dòng của đối thủ.

Messi kiến tạo để Casemiro ghi bàn mang về chiến thắng chung cuộc

Ở những phút còn lại, Cruz Azul không thể tìm được bàn rút ngắn tỷ số, Inter Miami bảo toàn chiến thắng 2-0 và chính thức đăng quang Campeones Cup 2026. Đây là chức vô địch thứ ba trong lịch sử CLB kể từ khi Messi gia nhập đội bóng vào năm 2023.

Danh hiệu thứ ba của Messi với Inter Miami kể từ khi anh chuyển đến

Bên cạnh danh hiệu, Messi cũng có thêm một cột mốc đáng chú ý khi ghi bàn thứ 100 cho Inter Miami. Sau hơn hai mùa giải thi đấu tại Mỹ, tiền đạo người Argentina tiếp tục duy trì vai trò quan trọng trong hành trình chinh phục các danh hiệu của đội bóng.