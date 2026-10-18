Messi tiếp tục thống trị MLS ở tuổi 39

Messi ghi hai bàn trong 4 phút, giúp Inter Miami thắng Atlanta United 3-1 ở vòng 31 MLS 2026.

Sáng 18/10, Inter Miami đánh bại Atlanta United trên sân Mercedes-Benz Stadium. Lionel Messi tiếp tục giữ vai trò quyết định khi ghi hai bàn chỉ trong 4 phút, giúp đội khách có chiến thắng thứ ba liên tiếp tại MLS.

Inter Miami mở tỷ số ở phút 45 nhờ pha đánh đầu của Germán Berterame sau đường kiến tạo từ Luis Suarez. Sang hiệp hai, Berterame tiếp tục ghi dấu ấn khi hai lần kiến tạo để Messi lập công ở phút 56 và 60, đưa đội khách dẫn 3-0.

Cú đúp trước Atlanta giúp Messi nâng thành tích lên 25 bàn tại MLS 2026. Trước trận đấu này, tiền đạo Argentina ghi 23 bàn và có 14 kiến tạo sau 26 lần ra sân, theo thống kê của MLS. Hiệu suất ghi bàn gần một bàn mỗi trận cho thấy Messi vẫn duy trì khả năng săn bàn đáng nể ở tuổi 39.

Phong độ của Messi càng đáng chú ý trong giai đoạn Inter Miami bước vào lịch thi đấu dày đặc. Ngày 10/10, anh lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 trước D.C. United. Bốn ngày sau, Inter Miami tiếp tục đánh bại New York City FC 2-0 trước khi vượt qua Atlanta.

Qua ba trận gần nhất tại MLS, Messi ghi 4 bàn, góp phần giúp Inter Miami duy trì chuỗi chiến thắng và củng cố vị trí trong cuộc đua thứ hạng trước vòng play-off. Đội bóng của anh cũng đã giành quyền tham dự vòng tranh chức vô địch MLS Cup 2026.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Messi duy trì hiệu quả khi đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp. Anh không còn thường xuyên tăng tốc hoặc thực hiện những pha rê bóng dài như thời đỉnh cao ở Barcelona, nhưng khả năng chọn vị trí, phối hợp trong phạm vi hẹp và dứt điểm vẫn tạo ra khác biệt.

Mùa trước, Messi giành danh hiệu Vua phá lưới MLS với 29 bàn. Với 25 pha lập công ở mùa 2026, tiền đạo Argentina tiếp tục cạnh tranh trong nhóm dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng.

Ở tuổi 39, Messi vẫn là nhân tố quan trọng nhất trên hàng công Inter Miami. Những bàn thắng liên tiếp cho thấy anh chưa đánh mất khả năng quyết định trận đấu, dù không còn duy trì cường độ hoạt động như thời kỳ đỉnh cao.