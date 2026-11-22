Messi giành Chiếc giày vàng MLS 2026. Ảnh: Reuters.

Phần thưởng được trao cho Messi trong buổi lễ trước trận đấu giữa Inter Miami và Columbus Crew sáng 22/11, thời điểm vòng play-off MLS Cup 2026 chính thức khởi tranh. Jorge Mas, đồng sở hữu Inter Miami, trực tiếp trao danh hiệu cho siêu sao người Argentina.

Ở mùa giải năm nay, Messi ghi 26 bàn sau 31 lần ra sân tại giai đoạn vòng bảng, vượt qua Petar Musa của FC Dallas (22 bàn) và Sam Surridge thuộc Nashville (21 bàn). Đây là lần thứ hai liên tiếp tiền đạo 39 tuổi giành Chiếc giày vàng MLS, một cột mốc chưa từng xuất hiện trong lịch sử giải đấu.

Đáng chú ý, khả năng đóng góp của Messi không chỉ giới hạn ở những bàn thắng. Anh còn có 17 pha kiến tạo, nâng tổng số lần trực tiếp tham gia vào bàn thắng lên 43, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác tại MLS mùa này. Với hiệu suất 0,84 bàn mỗi trận, siêu sao Argentina cũng dẫn đầu giải đấu ở thống kê ghi bàn trung bình.

Messi duy trì phong độ chói sáng tại Inter Miami. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu từ MLS, Messi hiện là cầu thủ thứ sáu trong lịch sử có nhiều hơn một lần giành Chiếc giày vàng. Tuy nhiên, anh là người đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu này trong hai mùa giải liên tiếp.

Thành tích năm 2026 tiếp nối mùa giải bùng nổ trước đó. Năm 2025, Messi ghi 29 bàn và có 19 kiến tạo, đạt tổng cộng 48 lần đóng góp trực tiếp vào bàn thắng. Anh đồng thời giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất MLS (MVP) năm thứ hai liên tiếp.

Hiện tại, Messi tiếp tục nằm trong danh sách đề cử MVP 2026. Nếu chiến thắng, anh sẽ có năm thứ ba liên tiếp được vinh danh, sau các lần đăng quang vào năm 2024 và 2025.

Ở cấp độ tập thể, Inter Miami bước vào vòng play-off với tư cách đương kim vô địch MLS Cup, sau khi kết thúc mùa giải chính ở vị trí thứ hai bảng miền Đông. Đối thủ của họ là Columbus Crew, đội đứng thứ bảy. Hai đội thi đấu theo thể thức ba trận, trong đó đội giành hai chiến thắng sẽ đi tiếp.

Gia nhập Inter Miami vào mùa hè năm 2023, Messi vẫn đang tiếp tục viết nên những dấu ấn mới trong sự nghiệp tại Mỹ. Sau khi tuyên bố giã từ đội tuyển Argentina vào tháng 8/2026, siêu sao này đang hướng đến mục tiêu tiếp tục chinh phục những cột mốc cá nhân và tập thể tại MLS.

Messi khóc Trước trận đấu cuối cùng trong màu áo tuyển Argentina gặp Benin sáng 7/10, những khoảnh khắc của Lionel Messi nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ trên X.