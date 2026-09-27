'Messi Thái' được giữ sức, chờ đấu tuyển Việt Nam

Tối 26/9, đội tuyển Thái Lan khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 4-0 trước Pakistan ở bảng B. Đáng chú ý, Chanathip Songkrasin, cầu thủ có biệt danh ‘Messi Thái’, không được huấn luyện viên Anthony Hudson tung vào sân.

Sau trận đấu, nhà cầm quân người Anh xác nhận đây là tính toán về lực lượng, hướng tới cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam ngày 29/9.

“Do phải thi đấu nhiều trận liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn, việc quản lý lực lượng và xoay tua cầu thủ một cách tốt nhất có thể là điều rất quan trọng. Tôi rất vui vì chúng tôi không phải tung Chanathip Songkrasin vào sân trong trận đấu với Pakistan, bởi tôi muốn cậu ấy có được trạng thái sung sức và sẵn sàng nhất cho trận đấu tiếp theo.

Tôi có niềm tin rất lớn vào tất cả các cầu thủ. Vì vậy, bất kể ai được đá chính trong trận gặp đội tuyển Việt Nam, chúng tôi chắc chắn họ vẫn sẽ bước vào sân với sự tự tin cao độ”, HLV Anthony Hudson cho biết trong buổi họp báo sau trận đấu.

Chanathip Songkrasin được giữ sức để chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam. (Ảnh: AFF)

Ở tuổi 32, Chanathip Songkrasin vẫn giữ vai trò quan trọng trong đội hình Thái Lan. Điểm mạnh của Chanathip không đơn thuần nằm ở bàn thắng hay kiến tạo.

Với khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp, thoát pressing và chuyền bóng xuyên tuyến, tiền vệ cao 1,58 m có thể giúp Thái Lan thay đổi nhịp độ và đưa bóng từ tuyến giữa lên khu vực tấn công. Kinh nghiệm thi đấu tại Nhật Bản cũng tạo nên sự khác biệt của Chanathip.

Chanathip từng ba lần được bình chọn là cầu thủ hay nhất giải vô địch Đông Nam Á vào các năm 2014, 2016 và 2020. Hơn một thập kỷ sau khi trở thành nhân tố chủ chốt của tuyển Thái Lan, anh vẫn được triệu tập mỗi khi đội bóng có điều kiện sử dụng những cầu thủ tốt nhất.

Ngay sau chiến thắng trước Pakistan, ban huấn luyện Thái Lan chuyển sự tập trung sang trận gặp Việt Nam. HLV Anthony Hudson đặc biệt nhấn mạnh quá trình hồi phục thể lực để các học trò có trạng thái tốt nhất cho lượt đấu thứ hai.

“Chúng tôi sẽ đạt thể trạng tốt nhất và sẵn sàng thi đấu với sự quyết tâm và cống hiến cao nhất. Dù gặp Việt Nam hay Philippines, trận đấu tiếp theo vẫn là trận quan trọng nhất với chúng tôi. Họ là đội bóng mà chúng tôi dành sự tôn trọng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất có thể cho trận đấu này”, nhà cầm quân của đội bóng xứ chùa vàng khẳng định.

Theo lịch thi đấu, Thái Lan sẽ chạm trán đội tuyển Việt Nam vào ngày 29/9. Đây là cuộc đối đầu đáng chú ý khi hai đội từng gặp nhau ở chung kết AFF Cup 2026 cách đây không lâu.