ĐT Thái Lan bắt đầu tập trung từ ngày 21-9 để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia. Trong số những cái tên thu hút sự chú ý, Chanathip Songkrasin nhanh chóng trở thành tâm điểm khi đề cập trực tiếp tới ĐT Việt Nam, đối thủ của "Voi chiến" ở bảng B.

"Việt Nam là một đối thủ mạnh, nhưng chúng tôi cũng đang rất quyết tâm. Hy vọng Thái Lan có thể đánh bại Việt Nam, qua đó tạo thêm sự tự tin cho đội tuyển và người hâm mộ", Chanathip nói.

'Messi Thái' Chanathip nóng lòng tái đấu Việt Nam sau hai chung kết toàn thua (Ảnh: Changsuek)

Phát biểu này nhanh chóng được truyền thông Thái Lan chú ý, nhất là khi hai đội vừa gặp nhau ở chung kết ASEAN Cup 2026. Khi đó, Việt Nam thắng 2-0 ở trận lượt đi tại Rajamangala, trước khi hai đội hòa 2-2 tại Mỹ Đình. Kết quả giúp Việt Nam đăng quang với tổng tỉ số 4-2.

Trước đó, Thái Lan của Chanathip cũng thua Việt Nam ở cả hai lượt trận chung kết ASEAN Cup 2024. Những kết quả này khiến "Voi chiến" đánh mất sự tự tin vốn có và cũng nóng lòng gặp lại ĐT Việt Nam, nhất là ở giải đấu lần đầu tiên được FIFA tổ chức.

Thái Lan nằm cùng bảng B với Việt Nam, Philippines và Pakistan tại FIFA ASEAN Cup 2026. Theo lịch thi đấu, "Voi chiến" sẽ đá trận đầu tiên với Pakistan vào ngày 26-9 tại sân Si Jalak Harupat, Bandung.

Sau đó, trận đấu được chờ đợi nhất bảng B diễn ra vào ngày 29-9, khi Thái Lan đối đầu Việt Nam lúc 19h30 cũng tại sân Si Jalak Harupat. Sau trận gặp Việt Nam, Thái Lan khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu Philippines ngày 2-10.