Messi, Ronaldo được đề cử vào đội hình hay nhất năm của FIFPRO.

Theo thông báo từ FIFPRO, danh sách đề cử Men's World 11 2026 được lựa chọn dựa trên lá phiếu của 19.806 cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Đây là điểm khác biệt đáng chú ý của giải thưởng, bởi những người trực tiếp tham gia thi đấu sẽ quyết định ai xứng đáng góp mặt trong đội hình hay nhất năm, thay vì một hội đồng nhà báo hay các huấn luyện viên.

Danh sách 26 ứng viên quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Ở vị trí thủ môn, ba cái tên được đề cử gồm Thibaut Courtois, Emiliano Martinez và David Raya.

Hàng phòng ngự có sự hiện diện của 8 cầu thủ Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Virgil van Dijk, Gabriel Magalhaes, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, William Saliba và Dayot Upamecano. Đây đều là những gương mặt nổi bật tại các giải đấu hàng đầu châu Âu.

Trong khi đó, tuyến giữa chứng kiến cuộc cạnh tranh giữa 7 tiền vệ gồm Jude Bellingham, Bruno Fernandes, Enzo Fernandez, Pedri, Declan Rice, Rodri và Vitinha. Sự góp mặt của những ngôi sao này cho thấy chất lượng và chiều sâu đáng kể ở khu vực trung tuyến.

Đáng chú ý nhất là danh sách 8 ứng viên trên hàng công. Erling Haaland, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Michael Olise, Cristiano Ronaldo và Lamine Yamal sẽ cạnh tranh những vị trí trong đội hình tiêu biểu.

Sự xuất hiện đồng thời của Messi và Ronaldo tiếp tục thu hút sự chú ý khi cả hai đều đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp. Trong khi đó, Mbappe và Yamal đại diện cho thế hệ ngôi sao đang ở đỉnh cao hoặc trên đà phát triển mạnh mẽ. Cuộc cạnh tranh giữa những tên tuổi thuộc nhiều thế hệ khác nhau hứa hẹn tạo nên sức hút cho kết quả cuối cùng.

Ngoài ra, Premier League cũng có lực lượng ứng viên đáng kể với David Raya, Virgil van Dijk, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Bruno Fernandes, Declan Rice và Erling Haaland.

Theo kế hoạch, FIFPRO sẽ công bố đội hình Men's World 11 năm 2026 vào ngày 9/11. Với cơ chế bình chọn trực tiếp từ các cầu thủ chuyên nghiệp, danh sách cuối cùng không chỉ phản ánh màn trình diễn cá nhân mà còn thể hiện sự đánh giá từ chính những người đồng nghiệp trên sân cỏ.

Danh sách đề cử đội hình hay nhất năm của FIFPRO.

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