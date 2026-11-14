Messi rời tuyển, La Bombonera vắng khán giả

La Bombonera chỉ lấp đầy chưa đến 40% sức chứa trong trận Argentina gặp Uruguay.

Khoảng nửa giờ sau khi bóng lăn, nhiều khu vực trên sân La Bombonera vẫn chưa kín chỗ. Hai tầng khán đài phía dưới khu vực dành cho CĐV Uruguay còn nhiều ghế trống, trong khi tầng ba cũng thưa người hơn hẳn so với hình ảnh quen thuộc ở các trận sân nhà của Argentina trong vài năm gần đây.

Theo La Nacion, chưa đến 40% sức chứa của La Bombonera sáng 14/11 được lấp đầy trong trận Argentina gặp Uruguay. Chi tiết này gây chú ý bởi đối thủ của thầy trò Lionel Scaloni không phải một đội tuyển ít tên tuổi, mà là Uruguay, kình địch lâu đời bậc nhất của bóng đá Nam Mỹ.

Theo El Grafico, đây là lần thứ 197 hai đội gặp nhau. Trước trận, Argentina có 92 chiến thắng, Uruguay thắng 58 lần và hai đội hòa 46 trận. Xét về lịch sử, chất lượng đội hình lẫn tính cạnh tranh, cặp đấu vẫn đủ sức hút về chuyên môn.

Vé đắt, Messi không còn

Giá vé là một trong những nguyên nhân được nhắc đến nhiều. AFA niêm yết vé phổ thông ở mức 95.000 peso Argentina, tương đương khoảng 61 USD. Các khu vực khán đài khác có giá từ 140.000 đến 290.000 peso, khoảng 91-188 USD, trong khi CĐV Uruguay phải trả 160.000 peso, tương đương hơn 100 USD.

Mức giá này không quá xa lạ với các trận sân nhà của Argentina, nhưng lượng người đến sân lại thấp hơn nhiều so với giai đoạn Messi còn thi đấu.

La Bombonera chỉ lấp đầy chưa đến 40% sức chứa trong trận Argentina gặp Uruguay.

Trong những năm cuối của số 10 tại đội tuyển, chỉ riêng cơ hội được chứng kiến Messi đủ khiến nhu cầu vé tăng mạnh, kể cả khi Argentina chỉ gặp các đối thủ không quá nổi bật. Khi Messi không còn xuất hiện, trận gặp Uruguay cho thấy sức hút thương mại và cảm xúc của đội tuyển cũng bắt đầu thay đổi.

Argentina vẫn là một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới và sở hữu nhiều ngôi sao như Julian Alvarez, Enzo Fernandez hay Alexis Mac Allister. Tuy nhiên, họ không còn một cầu thủ có khả năng biến mọi trận đấu thành sự kiện chỉ bằng sự hiện diện.

Trước Uruguay, Argentina lần lượt thắng Bolivia 4-0, Burkina Faso 7-0 và Benin 3-0 sau khi Messi chia tay đội tuyển. Những chiến thắng ấy giúp Scaloni có khởi đầu thuận lợi trong quá trình chuyển giao, nhưng Uruguay mới là bài kiểm tra thực sự đầu tiên.

Khoảng trống không chỉ nằm trên khán đài

Những gì diễn ra trên sân cũng cho thấy Argentina vẫn chưa giải quyết xong bài toán sau Messi. Đội chủ nhà kiểm soát bóng 71,6%, tung ra 17 cú sút so với 6 của Uruguay và thực hiện 746 đường chuyền. Tuy nhiên, phần lớn thời gian cầm bóng của Argentina không tạo ra đủ áp lực ở khu vực cuối sân.

Vé xem Argentina - Uruguay có giá khoảng 61 USD cho hạng phổ thông và lên tới gần 188 USD ở khu vực cao nhất.

Trong hiệp một, La Nacion nhận xét đội bóng của Scaloni thiếu những đường chuyền xuyên tuyến và các pha xử lý có thể phá vỡ cấu trúc phòng ngự của Uruguay. Alvarez có cơ hội đáng kể nhất nhưng không thắng được thủ môn Cristopher Fiermarin.

Uruguay chỉ cần năm phút đầu hiệp hai để thay đổi hoàn toàn cục diện. Leonardo Balerdi phản lưới ở phút 48, trước khi Maxi Araujo nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 53 sau một tình huống cố định.

Argentina chỉ chơi thanh thoát hơn khi Gianluca Prestianni được đưa vào sân. Cầu thủ trẻ của Benfica tạo ra pha đột phá bên trái, mở ra tình huống để Julián Alvarez ghi bàn rút ngắn tỷ số.

Một trận giao hữu chưa đủ để kết luận Argentina gặp vấn đề nghiêm trọng sau Messi. Scaloni cũng thiếu một số trụ cột như Lautaro Martinez, Cristian Romero... Tuy nhiên, trận đấu cho thấy khoảng trống Messi để lại không đơn thuần là vị trí số 10.

Argentina vẫn cần một cầu thủ có khả năng xử lý những thời điểm trận đấu bế tắc, tạo ra khác biệt bằng một đường chuyền hoặc pha đi bóng mà hệ thống chiến thuật thông thường không thể mang lại. Ngoài sân, họ cũng đang phải làm quen với việc không còn một biểu tượng đủ sức kéo hàng chục nghìn người tới sân chỉ bằng tên tuổi.

La Bombonera từng chứng kiến Uruguay thắng Argentina 2-0 tại vòng loại World Cup vào tháng 11/2023. Ba năm sau, Uruguay lại rời Buenos Aires với chiến thắng.

Lần này, tỷ số 1-2 chỉ là một phần của câu chuyện. Những hàng ghế trống tại La Bombonera cũng cho thấy Argentina đang bước vào một giai đoạn rất khác, nơi ảnh hưởng của Messi chỉ thực sự được nhìn thấy rõ khi anh không còn xuất hiện.