Messi ra quyết định về tương lai

Messi không rời Inter Miami.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Messi không có ý định rời Inter Miami theo dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Những thông tin liên quan đến khả năng tiền đạo 39 tuổi trở lại Newell's Old Boys hiện không có cơ sở, bởi các bên chưa tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Nhà báo người Italy thông tin thêm: "Siêu sao người Argentina muốn hoàn thành hợp đồng hiện tại với Inter Miami, kéo dài đến hết mùa giải MLS 2028. Thậm chí, anh còn sẵn sàng cân nhắc gia hạn nếu các điều kiện phù hợp".

Gia nhập đội bóng Mỹ vào hè 2023 sau khi chia tay PSG, Messi nhanh chóng tạo nên sức hút chưa từng có cho MLS. Không chỉ nâng tầm hình ảnh giải đấu, đội trưởng Argentina còn giúp Inter Miami giành Leagues Cup 2023 và Supporters' Shield 2024.

Tin đồn trở lại Newell's Old Boys xuất phát từ mối liên hệ đặc biệt giữa Messi và đội bóng quê nhà Rosario. Anh gia nhập học viện của CLB khi mới 7 tuổi trước khi sang Barcelona năm 13 tuổi. Tuy nhiên, cuộc sống ổn định tại Miami cùng kế hoạch thi đấu lâu dài khiến khả năng trở về Argentina vào thời điểm này gần như bị loại bỏ.

Messi cũng đang duy trì phong độ ấn tượng. Trong chiến thắng ngược dòng 2-1 trước New England Revolution hôm 2/11, anh kiến tạo để German Berterame gỡ hòa ở phút 69 trước khi trực tiếp ghi bàn quyết định ở phút 83.

Kết quả giúp Inter Miami vươn lên vị trí thứ hai tại miền Đông và giành vé dự Concacaf Champions Cup 2027. Với hợp đồng còn thời hạn đến năm 2028, Messi đang hướng đến mục tiêu tiếp tục chinh phục những danh hiệu lớn cùng đội bóng Mỹ.