Ngày nhận Chiếc giày vàng MLS 2026 trở thành một buổi tối đáng quên với Messi. Inter Miami không chỉ thất bại nặng nề trên sân nhà mà siêu sao Argentina còn vướng vào tình huống gây tranh cãi. Anh đã ném bóng thẳng vào mặt tiền đạo Gonzalo Tapia của Columbus Crew.

Sự việc xảy ra ở thời điểm cuối hiệp một, khi Inter Miami đang bị dẫn 0-1 và chơi thiếu người sau chiếc thẻ đỏ của Gonzalo Luján ở phút 36. Messi bị phạt thẻ vàng sau khi ném bóng trúng vùng mặt Tapia trong lúc thực hiện ném biên. Cầu thủ hai đội bước vào đường hầm trong tiếng la ó của khán giả chủ nhà.

Messi nhận thẻ vàng sau tình huống ném bóng trúng mặt Gonzalo Tapia ở cuối hiệp một, trong trận Inter Miami thua Columbus Crew 0-3 tại vòng play-off MLS Cup. Ảnh: Cooperativa

Tình huống bắt đầu khi Messi chuẩn bị đưa bóng trở lại cuộc chơi bằng một quả ném biên. Gonzalo Tapia đứng chắn trước mặt, tìm cách ngăn siêu sao Argentina thực hiện nhanh tình huống. Messi đã ném bóng thẳng vào mặt tiền đạo người Chile. Tapia ngã xuống sân, thể hiện sự đau đớn, trong khi Messi có phản ứng bằng cử chỉ với đối thủ. Cả hai cầu thủ đều nhận thẻ vàng sau sự việc.

Trước đó, Inter Miami đã sớm rơi vào thế bị dẫn bàn. Phút thứ 9, Columbus Crew được hưởng phạt đền sau tình huống Dayne St. Clair phạm lỗi với Gonzalo Tapia trong vòng cấm. Tiền đạo người Argentina thực hiện thành công cú sút 11 m, đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Miami gặp khó trong việc tìm bàn gỡ, trong khi thủ môn Patrick Schulte liên tục cản phá những cơ hội của Messi, bao gồm pha dứt điểm ở cự ly gần phút 23 và cú đá phạt phút 31.

Thế trận càng trở nên bất lợi với Inter Miami khi Gonzalo Luján nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu ở phút 36. Đội chủ nhà phải chơi thiếu người, khiến nhiệm vụ tìm bàn gỡ trở nên khó khăn hơn trước một Columbus đang có phong độ cao.

Sau giờ nghỉ, đội khách nhanh chóng tận dụng lợi thế quân số. Phút 52, Taha Habroune ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau một pha phối hợp tấn công sắc nét. Chỉ 6 phút sau, Gonzalo Tapia hoàn tất cú đúp, đưa Columbus Crew dẫn 3-0. Inter Miami không thể tìm được bàn thắng trong phần còn lại của trận đấu, đành chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà.

Chung cuộc, Columbus Crew giành chiến thắng 3-0 ở trận đầu tiên của vòng play-off MLS Cup, qua đó đẩy nhà đương kim vô địch Inter Miami vào thế chân tường trong hành trình bảo vệ danh hiệu MLS Cup.