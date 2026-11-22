Tình huống xảy ra ở phút bù giờ hiệp 1, khi Messi chuẩn bị thực hiện quả ném biên nhanh nhưng bị tiền đạo Gonzalo Tapia áp sát, đứng chắn ngay trước mặt. Bực tức vì bị cản trở, siêu sao người Argentina bất ngờ đưa bóng vào mặt đối thủ rồi ném biên trúng đầu cầu thủ Chile ở cự ly gần.

Tapia lập tức ngã xuống sân, trong khi tiền vệ Rodrigo De Paul lao đến tranh cãi với cầu thủ Columbus Crew.

Trọng tài Allen Chapman phải can thiệp và quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo cả Messi lẫn Tapia. Quyết định này khiến Ban huấn luyện đội khách không hài lòng, bởi họ cho rằng Messi đáng bị truất quyền thi đấu vì hành động thiếu kiềm chế.

“Ai cũng biết cậu ấy đáng nhận án phạt nặng hơn một thẻ vàng. Thật đáng buồn”, HLV Laurent Courtois của Columbus Crew bày tỏ sự bất bình trong cuộc họp báo sau trận.

Tuy nhiên, trọng tài Chapman có cách đánh giá khác. Ông giải thích lực tác động từ cú ném của Messi không đáng kể, chưa đủ để cấu thành hành vi bạo lực và phải nhận thẻ đỏ.

Theo luật bóng đá, cầu thủ cố ý ném bóng vào người đối phương có thể bị cảnh cáo hoặc truất quyền thi đấu, tùy mức độ và lực tác động.

Trong khi đó, Tapia cũng vi phạm quy định về khoảng cách khi đứng quá gần Messi, cản trở việc thực hiện quả ném biên.

Lionel Messi bất lực và gây trong trận Inter Miami thua Columbus Crew 0-3 tại play-off MLS Cup sáng 22/11. Ảnh: Instagram.

Chính sự khác biệt trong cách đánh giá khiến tình huống gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một số người cho rằng Messi xứng đáng nhận thẻ đỏ, trong khi những ý kiến khác bênh vực chân sút 39 tuổi vì Tapia đã cố tình ngăn cản quả ném biên.

Đáng chú ý, người trực tiếp bị ném bóng vào mặt lại không muốn đẩy sự việc đi xa. Tapia cho rằng đó chỉ là một tình huống trong trận đấu và mọi chuyện đã kết thúc ngay trên sân.

Hành động thiếu kiềm chế của Messi diễn ra trong bối cảnh Inter Miami đang gặp bất lợi lớn. Đội chủ nhà bị dẫn 0-1 sau quả phạt đền thành công của chính Tapia ở phút 9, trước khi hậu vệ Gonzalo Lujan nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 36, khiến đội bóng của HLV Kily Gonzalez phải chơi thiếu người.

Dù thoát án thẻ đỏ, Messi cũng không thể giúp Inter Miami xoay chuyển tình thế. Sang hiệp 2, Columbus Crew tận dụng lợi thế hơn người để ghi thêm 2 bàn nhờ công Taha Habroune và Tapia, khép lại chiến thắng 3-0 ngay trên sân Nu.

Thất bại đẩy đương kim vô địch Inter Miami vào thế khó ở vòng một play-off MLS Cup, nơi hai đội thi đấu theo thể thức thắng 2 trong tối đa 3 trận để giành quyền đi tiếp.

Theo lịch, Messi cùng các đồng đội sẽ làm khách trên sân Columbus Crew lúc 8h ngày 28/11 (giờ Hà Nội).

Inter Miami buộc phải thắng để đưa loạt đấu trở về sân nhà đá trận quyết định, trong khi một thất bại nữa sẽ khiến họ trở thành cựu vương MLS Cup.