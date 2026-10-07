Messi nói lời xúc động chia tay tuyển Argentina

Lionel Messi đứng trên sân Monumental chật kín khán giả. Người hâm mộ xúc động, cũng như chính anh khi cầm micro và có bài nói chuyện dài, nhiều lần bị ngắt quãng bởi những tràng reo hò và khoảnh khắc bật khóc.

Dù vậy, Messi vẫn giữ được bình tĩnh. Đến cuối, anh thừa nhận mình đang nói nhiều hơn bao giờ hết vì không muốn rời đi.

“Có quá nhiều cảm xúc. Tất nhiên, người đầu tiên tôi nghĩ đến là bố”, Messi mở lời, sau khi anh ghi 1 bàn và có 2 kiến tạo trong trận Argentina thắng Benin 3-0.

Messi xúc động chia tay Argentina. Ảnh: AFA

Anh dành thời gian làm rõ thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup: “Thực tế, không có chuyện gì bất thường như người ta nói. Chúng tôi đã cống hiến tất cả. Trận gặp Anh khiến chúng tôi tiêu hao rất nhiều, cả về thể lực lẫn cảm xúc.

Khi bước vào chung kết, chúng tôi gần như đã cạn sức. Chúng tôi vẫn chiến đấu như mọi khi, nhưng tiếc rằng không thể vô địch. Tuy nhiên, xin đừng nghi ngờ: từng đồng đội của tôi đều đã dốc hết mình vì màu áo này”.

Tiếp đó, anh chia sẻ: “Tôi chỉ còn biết nói lời cảm ơn. Được khoác chiếc áo này suốt 20 năm có ý nghĩa vô cùng lớn với tôi. Tôi chưa bao giờ ngừng đấu tranh, ngừng chiến đấu, ngừng mong muốn được có mặt cùng đội tuyển.

Đây là thời khắc rất khó khăn với tôi. Tôi đã được đi khắp đất nước để thi đấu và biết ơn tất cả những gì mình được trải qua.

Cảm ơn các đồng đội đã giúp tôi giành chức vô địch ở mọi giải đấu chúng tôi tham dự. Bên cạnh tôi là những chiến binh luôn chiến đấu hết mình”.

Người chiến binh 39 tuổi, với 126 bàn thắng, khiến 90.000 người trên sân xúc động: “Không còn trở lại đây nữa sẽ là một nỗi đau lớn. Tôi muốn được đến đây mãi, bởi thi đấu trên đất Argentina là điều đẹp đẽ nhất mà một cầu thủ có thể trải nghiệm.

Như tôi đã nói, kỳ World Cup cuối cùng mang đến cho tôi quá nhiều trải nghiệm. Chúng tôi đã có cơ hội sống với giấc mơ một lần nữa trở thành nhà vô địch thế giới”.

Messi cũng nói về sân El Monumental: “Tại đây, tôi đã trải qua một trong những ngày đẹp nhất sự nghiệp: được thi đấu sau khi vô địch World Cup. Thật tuyệt vời. Đến giờ, mỗi lần xem lại những video ấy, tôi vẫn xúc động. Đó là điều kỳ diệu. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều”.

Anh cũng gửi thông điệp cho tương lai: “Muốn có một tập thể mạnh, trước hết phải có một tập thể đoàn kết. Bởi có những người muốn thấy đội tuyển gặp chuyện, và chúng ta không được để họ toại nguyện”.