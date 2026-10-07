Messi nói điều bất ngờ khi chia tay ĐT Argentina

"Thật khó nói điều gì hôm nay", Messi mở đầu bài phát biểu sau trận đấu. Đó là một trong những lần hiếm hoi siêu sao Argentina nói nhiều đến vậy về cảm xúc của mình trước người hâm mộ.

Điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Messi là người ch vừa qua đời. Sau đó là cả hành trình kéo dài hơn hai thập kỷ với đội tuyển, từ những ngày đầu khoác áo Argentina cho đến khi cùng thế hệ của mình hoàn thành những giấc mơ lớn nhất.

Quá nhiều cảm xúc bao trùm lên Messi trong ngày anh chia tay ĐT Argentina (Ảnh: AFA)

"Tôi rất đỗi tự hào khi được khoác lên chiếc áo này trong hơn 20 năm. Ngay cả trong những thời điểm tồi tệ nhất mà chúng tôi từng trải qua, tôi chưa bao giờ ngừng chiến đấu, không ngừng cố gắng và cống hiến", Messi chia sẻ.

Điều khiến Messi xúc động nhất không phải những danh hiệu đã giành được, mà là ý nghĩ anh sẽ không còn trở lại đội tuyển trong tư cách cầu thủ.

"Không trở lại nữa sẽ là một nỗi đau rất lớn. Tôi thề rằng mình muốn ở đây cả đời, bởi điều tuyệt vời nhất với tôi là được chơi cho đội tuyển Argentina", anh nói.

Messi thừa nhận bản thân không muốn nói lời chia tay. Tuy nhiên, sau World Cup 2026, anh hiểu rằng thời điểm dừng lại đã đến.

Argentina bước vào giải đấu với mục tiêu bảo vệ chức vô địch thế giới. Đội bóng của Messi tiến tới trận chung kết sau khi đánh bại Anh 2-1 ở bán kết, nhưng không thể hoàn tất hành trình khi thua Tây Ban Nha 0-1 trong hiệp phụ.

Với Messi, World Cup 2026 là giải đấu chứa đựng quá nhiều cảm xúc. Argentina đã ở rất gần mục tiêu vô địch lần nữa, nhưng cuối cùng không thể hoàn thành.

Từ nay, ĐT Argentina không còn Messi thi đấu (Ảnh: AFA)

Trong bài phát biểu tại Monumental, Messi dành phần lớn thời gian để nói về những đồng đội đã cùng anh trải qua những năm tháng khó khăn và sau đó chạm đến đỉnh cao.

Argentina từng trải qua 28 năm không giành danh hiệu lớn, trước khi Messi cùng các đồng đội vô địch Copa America 2021. Sau đó là Finalissima 2022, World Cup 2022 và Copa America 2024.

"Tôi vô cùng tự hào khi được chia sẻ mọi thứ với những người anh em, cả trong và ngoài sân cỏ. Tôi bước vào mọi trận đấu với bất kỳ đối thủ nào vì biết rằng bên cạnh mình là những chiến binh sẵn sàng hy sinh tất cả", Messi nói.

Messi cũng nhắc đến tình cảm đặc biệt của người hâm mộ Argentina. Trong suốt sự nghiệp, anh thi đấu ở nhiều sân vận động trên khắp đất nước và luôn nhận được sự ủng hộ lớn.

Messi cùng gia đình và các đồng đội đã được chứng kiến một màn ăn mừng chưa từng có năm 2022. Hàng triệu người Argentina xuống đường chia vui với đội tuyển sau 36 năm chờ đợi.

Trong trận Argentina đánh bại Benin 3-0, Messi góp dấu giày vào cả ba bàn thắng. Anh thực hiện quả đá phạt góc để Nicolas Otamendi mở tỉ số, sau đó kiến tạo cho Nico Paz nâng tỉ số lên 2-0. Đến phút 71, Messi tự mình ghi bàn từ chấm phạt đền.

Đó là bàn thắng thứ 126 của Messi cho Argentina và cũng là pha kiến tạo thứ 69. Một bàn thắng và hai kiến tạo khép lại trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo La Albiceleste theo cách rất quen thuộc: Messi vẫn là người tạo ra khác biệt. Điều đó lại càng khiến các CĐV Argentina cảm thấy thắt lòng khi chặng đường phía trước không còn El Pulga.