Messi nhắn nhủ trẻ em xúc động: 'Hãy tận hưởng bóng đá'

Lionel Messi vừa trở lại Tây Ban Nha, nơi anh được vinh danh với Giải thưởng Thể thao Công chúa Asturias, sẽ chính thức trao ngày hôm nay (thứ Sáu, 23/10).

Khi đến xứ Asturias, Messi chụp ảnh cùng vợ Antonela Roccuzzo. Anh từng hứa với cha mình, ông Jorge, trước khi ông qua đời hồi tháng Tám, rằng sẽ đến nhận giải. “Ông rất háo hức với điều đó”, Leo kể.

Messi cùng vợ trở lại Tây Ban Nha để nhận Giải thưởng Công chúa Asturias. Ảnh: PFA

Trước lễ trao giải, Messi gặp gỡ hơn 5.000 trẻ em, trong đó có các cầu thủ thuộc đội trẻ địa phương và Liga Genuine (dành cho người khuyết tật trí tuệ).

Một sự kiện đầy ấm áp và xúc động, khép lại chương trình “Hãy lên tiếng” mà Quỹ Công chúa Asturias tổ chức hằng năm. 1.400 học sinh từ 40 trường trên toàn vùng đã tham gia sáng kiến này.

Nhiệm vụ của các em là đề xuất 10 quy tắc mới cho thể thao. Nhưng các em chỉ xây dựng 9 điều, dành điều thứ 10 cho Messi.

Siêu sao Argentina trả lời rất rõ ràng: “Điều thứ 10: Hãy tận hưởng. Đó là điều quan trọng hơn tất cả. Dù kết quả thế nào, bóng đá vẫn là môn thể thao để tìm thấy niềm vui”.

Messi hiểu rõ điều đó, khi đúc kết trên chặng đường sự nghiệp, kể từ khi rời Rosario đến Barcelona lúc 13 tuổi. Một đất nước xa lạ, một không gian mới, không có gia đình bên cạnh, xa bạn bè. Gần như đơn độc, chỉ có cha đồng hành.

Niềm vui anh có được khiến mọi hy sinh trở nên nhẹ nhàng hơn. Trên hành trình ấy, anh học cách đón nhận cả thất bại lẫn chiến thắng.

“Có những người không biết cách chiến thắng. Rất nhiều người như thế”, Messi nói, bên cạnh là Santi Cazorla - cựu cầu thủ Arsenal.

Một số em nhỏ cũng lên sân khấu đại diện cho các bạn, giải thích những quy tắc do mình đề xuất: không bỏ cuộc quá sớm; một VAR mới, với 3 chữ cái mang nghĩa “quan sát, thống nhất và tiếp tục”; nghiêm cấm ra sân mà không có tinh thần thi đấu; không chế giễu đối thủ khi ăn mừng bàn thắng hay chiến thắng…

Rồi có cả bàn thắng ngay trước mắt mọi người của Emmanuel, cầu thủ Liga Genuine đã cùng gia đình từ Venezuela chuyển đến Asturias. Em ghi bàn sau pha phối hợp với Messi và Dreia - cô bé người Algeria 14 tuổi cũng thuộc giải Liga Genuine.

Khi được hỏi cách giải quyết những tình huống bất đồng gây căng thẳng trên sân, Messi khuyên: “Ai cũng muốn mình đúng, tất cả chúng ta đều phản ứng, rồi bao giờ cũng có người bực tức. Nhưng điều quan trọng là đừng để cơn giận kéo dài. Hãy nghĩ đến pha bóng tiếp theo, thay vì chuyện đã xảy ra”.

Nhiều khi, những bực bội trong gia đình không đến từ bọn trẻ mà từ chính cha mẹ. Messi nói rất rõ: mỗi người cần được làm điều mình yêu thích.

“Nhiều đứa trẻ chịu áp lực khủng khiếp từ những người xung quanh, từ cha mẹ. Việc đòi hỏi quá mức gây tổn hại rất lớn cho các em. Mọi thứ phải diễn ra tự nhiên, và các em chơi vì mình thích”.

Những hình ảnh giao lưu của Messi với trẻ em:

Ảnh: PFA