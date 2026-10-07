Messi nhận lời chia tay đầy xúc động ở trận cuối cùng với Argentina

Ngày 6/10, không khí tại sân Monumental ở Buenos Aires trở nên đặc biệt khi người hâm mộ Argentina chuẩn bị chứng kiến khoảnh khắc chia tay Lionel Messi. Trận giao hữu với Benin không chỉ là một trận đấu thông thường, mà còn đánh dấu lần cuối cùng Messi khoác áo đội tuyển Argentina.

Messi bước vào trận đấu thứ 208 cho Argentina, khép lại hành trình quốc tế kéo dài hơn hai thập kỷ. Trước giờ bóng lăn, hàng loạt đồng đội cũ và hiện tại đã gửi những lời tri ân đầy cảm xúc đến siêu sao 39 tuổi.

Messi đã ghi 1 bàn và có 2 kiến tạo, qua đó giúp Argentina thắng Benin 3-0. Như vậy, Messi đã chính thức giã từ đội tuyển Argentina.

Lionel Messi nhận được hàng loạt lời tri ân từ đồng đội, những người bạn thân và người hâm mộ Argentina ở trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ảnh: AFA

Neymar, người từng sát cánh cùng Messi tại Barcelona và Paris Saint-Germain, đồng thời là bạn thân lâu năm của thủ quân Argentina, cho rằng cả thế giới cần biết ơn những gì Messi đã cống hiến cho bóng đá.

“Không chỉ Argentina cảm ơn anh, cả thế giới cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho bóng đá”, Neymar viết trên Instagram.

Tiền đạo người Brazil cũng thừa nhận Messi là một trong những người khiến anh yêu bóng đá nhiều hơn. Neymar từng đối đầu với Messi và sau đó trở thành đồng đội của siêu sao Argentina trong nhiều năm.

Trong khi đó, Rodrigo De Paul dành cho Messi những lời đặc biệt hơn. Hai người không chỉ là đồng đội ở tuyển Argentina mà còn cùng khoác áo Inter Miami. De Paul khẳng định ảnh hưởng của Messi đối với cuộc đời anh vượt xa phạm vi sân cỏ.

Theo De Paul, Messi giúp anh trưởng thành hơn về mọi mặt, từ một cầu thủ, một con người cho đến một người cha và một người bạn. “Tôi muốn nói rằng tôi yêu anh ấy. Anh ấy biết mình là người anh em của tôi và có một trái tim vô cùng lớn”, De Paul chia sẻ.

Angel Di Maria, một trong những người đồng đội thân thiết nhất của Messi trong hành trình chinh phục các danh hiệu cùng Argentina, cũng thừa nhận đây là ngày mà không ai mong muốn phải đối mặt.

Di Maria cho rằng điều khiến anh hạnh phúc là được nhìn thấy Messi bước vào trận đấu cuối cùng với sự thanh thản, bởi thủ quân Argentina có thể tự hào rằng anh đã cống hiến tất cả cho màu áo đội tuyển.

Không chỉ các cầu thủ, người hâm mộ Argentina cũng tạo nên bầu không khí đầy cảm xúc bên ngoài sân Monumental. Hàng nghìn CĐV mang theo áo đấu, cờ và những biểu ngữ dành cho Messi, vừa háo hức được chứng kiến trận đấu cuối cùng của thần tượng, vừa buồn vì một kỷ nguyên sắp khép lại. Jose Garracedo, một CĐV 19 tuổi, cho biết anh đã bật khóc khi có cơ hội tận mắt chứng kiến Messi trong trận đấu cuối cùng.

Với Isaias Zenas, một sinh viên y khoa 27 tuổi, Messi còn có ý nghĩa lớn hơn một cầu thủ bóng đá. Anh cho rằng những niềm vui lớn nhất mà người Argentina có được trong nhiều năm qua gắn liền với Messi, đặc biệt trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn về kinh tế.

Messi đã giúp Argentina giành chức vô địch World Cup 2022 cùng hai danh hiệu Copa America. Anh hiện giữ kỷ lục 126 bàn thắng và 70 kiến tạo cho đội tuyển quốc gia. Sau tất cả, Messi không chọn một lời chia tay quá dài. Anh chỉ nói một câu ngắn gọn nhưng đủ để khép lại hành trình vĩ đại: “Tôi đã cống hiến tất cả”.

Đó cũng có thể là lời kết đẹp nhất cho câu chuyện giữa Messi và đội tuyển Argentina. Một hành trình được khép lại bằng những danh hiệu lớn nhất và tình yêu gần như tuyệt đối từ người hâm mộ.