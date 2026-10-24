Messi nhận giải thưởng danh giá từ Hoàng gia Tây Ban Nha

Ngày 23/10, Lionel Messi nhận Giải thưởng “Công chúa Asturias về Thể thao” năm 2026, nhằm ghi nhận sự nghiệp thi đấu phi thường cùng những đóng góp của anh bên ngoài sân cỏ. Hội đồng giám khảo ca ngợi anh là “cầu thủ bóng đá thành công nhất mọi thời đại”, đồng thời đánh giá cao những hoạt động vì cộng đồng của siêu sao này.

Buổi lễ diễn ra tại Nhà hát Campoamor ở thành phố Oviedo, Tây Ban Nha. Tại đây, Messi nhận giải thưởng từ Công chúa Asturias Leonor trong buổi lễ do Hoàng gia Tây Ban Nha chủ trì. Công chúa ca ngợi “sự nghiệp độc nhất vô nhị” của anh.

“Anh ấy đã biến những điều phi thường thành chuyện thường ngày bằng khả năng đọc trận đấu và đưa ra phương án hiệu quả nhất chỉ trong tích tắc, đồng thời luôn đặt tinh thần tập thể lên trên cái tôi cá nhân”, Công chúa Leonor phát biểu.

Lionel Messi nhận Giải thưởng Công chúa Asturias về Thể thao năm 2026. (Ảnh: Reuters)

Đây là một trong những giải thưởng quốc tế danh giá nhất, nhằm tôn vinh các cá nhân và tổ chức có thành tựu tạo ra tác động tích cực, sâu rộng đối với xã hội. Messi trở thành cầu thủ bóng đá nam đầu tiên trong lịch sử nhận được vinh dự này với tư cách cá nhân.

“Tôi rất hạnh phúc và xúc động khi nhận được giải thưởng này, bởi ý nghĩa của nó vượt ra ngoài lĩnh vực thể thao. Tôi hiểu rõ tầm quan trọng của giải thưởng, bởi tôi đã sống ở Tây Ban Nha hơn 20 năm và biết sự ghi nhận này có ý nghĩa như thế nào”, Messi chia sẻ vài giờ trước lễ trao giải.

Là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, Messi đã giành 8 Quả bóng vàng, một chức vô địch World Cup cùng hàng chục danh hiệu ở cấp câu lạc bộ.

Anh có 21 năm gắn bó với Barcelona, nơi anh là thành viên của đội bóng từng thống trị bóng đá Tây Ban Nha và châu Âu dưới sự dẫn dắt của hai huấn luyện viên Pep Guardiola và Luis Enrique.

Sau khi chia tay đội bóng xứ Catalonia vào năm 2021, Messi trải qua hai mùa giải khoác áo gã khổng lồ nước Pháp Paris Saint-Germain trước khi chuyển sang thi đấu cho Inter Miami tại Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), nơi anh đang tiếp tục sự nghiệp.

Messi hiện giữ các kỷ lục về số bàn thắng, số pha kiến tạo và số lần ra sân trong lịch sử đội tuyển Argentina. Anh đã quyết định khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế vào ngày 31/8. Ngôi sao sinh năm 1987 cho biết anh đã suy nghĩ rất nhiều kể từ trận chung kết World Cup 2026 trước khi đi đến lựa chọn khó khăn này.