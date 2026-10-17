Messi nhận giải thưởng đặc biệt tại Tây Ban Nha

"Tây Ban Nha và xứ Catalan là một phần cuộc đời tôi. Tôi trưởng thành ở đó với tư cách cầu thủ, sống ở đó nhiều năm và các con tôi cũng chào đời tại đó", siêu sao Messi chia sẻ khi biết mình được chọn nhận giải Công chúa Asturias.

Theo kế hoạch, tiền đạo 39 tuổi sẽ trở lại Tây Ban Nha vào ngày 22/10, trước khi dự lễ trao giải tại Nhà hát Campoamor ở thành phố Oviedo một ngày sau đó.

Buổi lễ có sự hiện diện của Vua Felipe VI, Hoàng hậu Letizia, Công chúa Leonor và các thành viên Hoàng gia Tây Ban Nha.

Inter Miami chúc mừng Lionel Messi được lựa chọn nhận giải Công chúa Asturias 2026. Ảnh: Inter Miami.

Messi được trao giải Công chúa Asturias 2026 ở hạng mục Thể thao, một trong 8 lĩnh vực được vinh danh hằng năm tại Tây Ban Nha. Đây là lần đầu giải thưởng danh giá này được trao cho một cầu thủ bóng đá với tư cách cá nhân.

Trước Messi, nhiều tên tuổi thể thao nổi tiếng từng nhận giải thưởng này như Michael Schumacher, Rafael Nadal, Serena Williams và Eliud Kipchoge. Riêng bóng đá, giải từng vinh danh tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 và bộ đôi Iker Casillas - Xavi Hernandez năm 2012.

Theo thông báo của Quỹ Công chúa Asturias ngày 3/6, Messi được lựa chọn nhờ sự nghiệp xuất sắc, tài năng nổi bật và những đóng góp bền bỉ cho cộng đồng, đặc biệt trong việc hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận giáo dục và chăm sóc sức khỏe.

Hội đồng giám khảo cũng đánh giá cao tinh thần đồng đội, sự khiêm tốn và tính chuyên nghiệp của chân sút Argentina. Với 47 danh hiệu tập thể, trong đó có World Cup 2022, 4 Champions League và 10 chức vô địch La Liga, Messi đang giữ kỷ lục cầu thủ giành nhiều danh hiệu nhất lịch sử bóng đá.

Giải Công chúa Asturias được thành lập năm 1981, nhằm tôn vinh những cá nhân và tổ chức có đóng góp nổi bật trên phạm vi quốc tế. Mỗi người nhận giải được trao một tác phẩm điêu khắc của danh họa Joan Miro, bằng chứng nhận, huy hiệu cùng 50.000 euro tiền thưởng.

Trước lễ trao giải một ngày, Messi sẽ giao lưu với học sinh và người hâm mộ tại thành phố Oviedo vào chiều 22/10. Hoạt động lấy cảm hứng từ chiếc áo số 10 nổi tiếng của siêu sao Argentina.

Đáng chú ý, chuyến đi diễn ra ngay giữa mùa giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Chỉ 1 ngày sau lễ trao giải, Inter Miami sẽ làm khách của New York Red Bulls vào ngày 24/10.

Dù lịch trình khá gấp gáp, HLV Cristian "Kily" Gonzalez vẫn tạo điều kiện để Messi trở lại Tây Ban Nha nhận giải.

"CLB hoàn toàn đồng ý để cậu ấy tham dự. Đây là giải thưởng vô cùng quan trọng với Messi và gia đình", nhà cầm quân người Argentina khẳng định trong cuộc họp báo ngày 16/10.

HLV Gonzalez cũng không lo ngại chuyến bay dài ảnh hưởng đến thể trạng của học trò. Ông cho biết vẫn tính đến khả năng sử dụng Messi trong trận gặp New York Red Bulls ngay sau khi ngôi sao này trở lại Mỹ.

Với chủ nhân 8 Quả bóng Vàng, giải thưởng lần này còn mang ý nghĩa đặc biệt bởi Tây Ban Nha là nơi anh gắn bó hơn 2 thập niên, trưởng thành từ lò La Masia và trở thành huyền thoại Barcelona.

"Tôi luôn nói rằng mình không đạt được điều gì một mình. Đằng sau mỗi thành công đều có đồng đội, gia đình và rất nhiều người đã giúp đỡ tôi", Messi nhấn mạnh khi gửi lời cảm ơn đến Quỹ Công chúa Asturias.