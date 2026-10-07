Messi nghẹn ngào nói lời chia tay tuyển Argentina

Sáng 7/10, Argentina đã có chiến thắng 3-0 trước Benin trong trận đấu chia tay tiền đạo Lionel Messi.

Trong ngày chia tay, Messi tiếp tục để lại dấu ấn khi ghi một bàn và thực hiện hai đường kiến tạo, góp công vào chiến thắng của nhà cựu vô địch World Cup.

Messi xúc động trong khoảnh khắc nói lời chia tay tuyển Argentina.

Sau trận đấu, Messi đã có những phát biểu đầy cảm xúc để chia tay màu áo đội tuyển quốc gia Argentina sau hơn hai thập kỷ gắn bó.

“Thật khó để nói thành lời vào lúc này, có quá nhiều cảm xúc. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là bố tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là bày tỏ lòng biết ơn. Đó là một vinh dự lớn. Tôi rất hạnh phúc khi được khoác chiếc áo này hơn 20 năm, ngay cả trong những thời điểm tồi tệ nhất. Tôi chưa bao giờ ngừng chiến đấu”, Messi chia sẻ.

Đội trưởng tuyển Argentina thừa nhận việc phải rời đội tuyển là quyết định khiến anh rất đau lòng. Với Messi, được thi đấu cho quê hương luôn là một trong những điều đặc biệt nhất trong sự nghiệp.

“Việc không thể trở lại trong màu áo này là điều rất đau đớn. Nhưng việc được chơi cho đội tuyển quốc gia Argentina là điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra với tôi. Tôi cảm thấy đã đến lúc rồi”, Messi nói.

Trong bài phát biểu, Messi cũng nhắc lại hành trình của Argentina tại World Cup 2026, nơi họ đã vào đến trận chung kết nhưng không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch khi để thua sát nút trước Tây Ban Nha.

Theo Messi, những trận đấu căng thẳng tại World Cup đã khiến bản thân anh và các đồng đội tiêu hao rất nhiều thể lực lẫn tinh thần.

“World Cup vừa qua quá sức đối với tôi. Chúng tôi đã tiến rất gần đến chức vô địch thế giới một lần nữa. Chúng tôi đã rất gần. Chúng tôi đã cống hiến hết mình. Trận đấu với đội tuyển Anh ở bán kết đã khiến chúng tôi kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể chất”, Messi phát biểu.

Dù Argentina không thể bước lên ngôi vô địch, nhưng Messi khẳng định anh không có bất kỳ sự trách móc nào dành cho các đồng đội. Thay vào đó, cầu thủ 39 tuổi dành nhiều lời cảm ơn cho những người đã đồng hành cùng anh trong giai đoạn thành công nhất của đội tuyển.

“Thật không may, chúng tôi không thể trở thành nhà vô địch, nhưng tôi tin chắc rằng tất cả các đồng đội của tôi luôn cống hiến hết mình vì chiếc áo này. Tôi muốn cảm ơn các đồng đội vì tất cả khoảng thời gian chúng ta đã cùng nhau trải qua, vì đã giúp tôi thực hiện ước mơ trở thành nhà vô địch trong mọi giải đấu”, Messi nói.

Messi chính thức khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Sau hơn 20 năm thi đấu cho Argentina, Messi đã trải qua đủ những cung bậc cảm xúc. Anh từng phải chịu nhiều chỉ trích sau những thất bại liên tiếp, trước khi cùng đội tuyển bước lên đỉnh cao với hàng loạt danh hiệu lớn.

Đặc biệt, Messi dành nhiều tình cảm cho sân Estadio Monumental, nơi anh vừa chơi trận cuối cùng trong màu áo Argentina. Đây cũng là địa điểm gắn với một trong những ký ức đáng nhớ nhất sự nghiệp của anh.

“Ở nơi này, tôi đã trải qua một trong những ngày hạnh phúc nhất trong sự nghiệp của mình, trận đấu mà chúng tôi đã chơi sau khi trở thành nhà vô địch thế giới. Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn xem lại các video và xúc động. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Hôm nay là ngày buồn nhất, ngày tôi rời khỏi đội tuyển quốc gia, nhưng tôi sẽ luôn ở bên cạnh các bạn, ủng hộ những cầu thủ đến sau tôi”, đội trưởng Argentina nói.

Messi đồng thời gửi lời nhắn nhủ đến những cầu thủ sẽ tiếp tục hành trình cùng Argentina trong tương lai. Theo anh, đội tuyển sẽ phải đối diện nhiều khó khăn và điều quan trọng nhất là tất cả phải giữ được sự đoàn kết.

Khép lại bài phát biểu, Messi không thể giấu được sự nghẹn ngào khi nói về tình yêu dành cho đội tuyển và người hâm mộ.

“Tôi đang lên tiếng nhiều hơn bao giờ hết. Tôi không muốn rời khỏi đây, tôi không muốn rời khỏi sân cỏ”, siêu sao 39 tuổi bày tỏ.

Sau đó, Messi gửi lời cuối cùng đến những người đã luôn đồng hành cùng anh: “Tôi biết ơn Chúa vì đã cho tôi là người Argentina. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi yêu tất cả các bạn”.