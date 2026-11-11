Messi mất ngôi "vua bán áo" ở Mỹ. Ảnh: Reuters.

Messi vẫn là cầu thủ có sức hút thương mại lớn nhất MLS trong năm 2026. Tuy nhiên, ở thống kê doanh số áo đấu kể từ kỳ chuyển nhượng mùa hè, siêu sao người Argentina phải nhường vị trí dẫn đầu cho Robert Lewandowski, tân binh của Chicago Fire.

Theo số liệu được MLS công bố hồi đầu tuần, Lewandowski là cầu thủ bán được nhiều áo đấu nhất giải đấu kể từ khi gia nhập Chicago Fire vào tháng 6. Đây là thành tích đáng chú ý với tiền đạo người Ba Lan, người vừa đặt chân đến Mỹ nhưng nhanh chóng tạo nên sức hút lớn với người hâm mộ bóng đá tại đây.

Trước khi Lewandowski xuất hiện, Messi gần như thống trị thị trường áo đấu MLS từ năm 2023. Ngôi sao Inter Miami dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số trong bốn mùa giải liên tiếp. Sự hiện diện của nhà vô địch World Cup 2022 góp phần đưa hình ảnh MLS đến gần hơn với khán giả toàn cầu.

Lewandowski cho thấy sức hút lớn. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, Lewandowski cho thấy sức hút của giải đấu không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Messi. Cựu tiền đạo Barcelona và Bayern Munich nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón tại Chicago, đồng thời đóng góp đáng kể vào thành tích chuyên môn của đội bóng.

Tại đội bóng mới, Lewandowski ghi 7 bàn và có 4 kiến tạo. Chicago Fire cũng giành quyền tham dự vòng play-off MLS Cup mùa thứ hai liên tiếp. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009, đội duy trì được thành tích góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp trong hai mùa liên tiếp.

Tuy nhiên, nếu xét trên toàn bộ năm 2026, Messi vẫn giữ vị trí số một về doanh số áo đấu. Theo bảng thống kê dựa trên lượng áo đấu adidas bán qua cửa hàng trực tuyến chính thức của giải đấu từ ngày 1/1 đến 30/10, thủ quân tuyển Argentina dẫn đầu, xếp trên Son Heung-min của LAFC và Thomas Muller thuộc Vancouver Whitecaps.

Lewandowski đứng thứ tư, trong khi Antoine Griezmann, tân binh của Orlando City, khép lại top 5. Những vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Cavan Sullivan, Denis Bouanga, Luis Suarez, Hany Mukhtar và Rodrigo De Paul.

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